Djokovič sa možno vráti o mesiac v Dubaji, pripravujú sa drastické opatrenia voči nezaočkovaným hráčom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič by sa do zápasového diania mal vrátiť o necelý mesiac na turnaji ATP v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Svetová jednotka figuruje na pozývacej listine turnaja Dubai Duty Free Tennis Championships, ktorý sa začne 21. februára.Organizátori zo SAE to zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Djokovič sa vyhýba médiám od svojho predčasného príchodu domov z Austrálie, kde pre chýbajúci očkovací status nemohol obhajovať svoj titul vo dvojhre."Na turnaji v Dubaji očkovanie nie je podmienkou účasti. Stačí jeden negatívny PCR test krátko pred turnajom. Djokovič má s týmto podujatím veľké skúsenosti, už päťkrát sa stal jeho celkovým víťazom. Ak sa Srb nebude chcieť zaočkovať, pravdepodobne príde o veľké marcové turnaje v USA v Indian Wells a Miami, ktoré rovnako vyžadujú od účastníkov očkovanie voči ochoreniu COVID-19," napísal web britského denníka Daily Mail Z prostredia ATP Tour prenikli aj ďalšie informácie týkajúce sa nezaočkovaných tenistov. Podľa nich sa organizátori turnajov na hlavnom mužskom okruhu chystajú zaviesť striktne obmedzujúce pravidlá.Hráči bez očkovania sa budú môcť na turnajoch pohybovať len na dvorci a jeho okolí počas svojho zápasu a budú mať zákaz vstupu do šatní a ďalších spoločných priestorov. Tieto pravidlá už údajne zaviedli na turnajoch nižšej kategórie v Taliansku."Neočkovaní hráči budú môcť súťažiť len za predpokladu, že každých 48 hodín sa preukážu negatívnym testom na COVID-19. Zvýrazneným červeným písmom sa v dokumente uvádza, že nebudú môcť používať spoločné turnajové zariadenia ako sú šatne, telocvičňu, kaviarne, reštaurácie alebo hotely," dodal anglický zdroj.