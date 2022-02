Djokovič sa pred štartom turnaja ATP v Dubaji cíti vo forme, mal však trochu problém

Djokovič mal dlhú prestávku

Hrať bude len na niektorých turnajoch

21.2.2022 - Hviezdny srbský tenista Novak Djokovič do tohtosezónneho súťažného diania vstúpi na turnaji ATP v Dubaji v Spojených arabských emirátoch a 33-ročný belehradský rodák sa cíti byť v dobrej forme. Uviedol na tlačovej konferencii pred štartom podujatia.Líder mužského rebríčka od januárovej deportácie z Austrálie pred štartom prvého grandslamového turnaja sezóny Australian Open ešte nehral. Zverenec Chorváta Gorana Ivaniševiča a Slováka Mariána Vajdu bude v Dubaji bojovať už o šiesty singlový titul na tomto podujatí.Srb po prílete zamieril na svetovú výstavu Expo 2020, ktorá hostila akciu Djokovičovej nadácie. Pred turnajom strávil aj dlhé hodiny na kurte a poctivo sa pripravoval."Nebolo ľahké sa po takej dlhej prestávke pripravovať. Vzal som raketu a dostal som sa do formy, teší ma, že som tu," povedal novinárom Djokovič.O sklamaní, ktoré sa stalo u "protinožcov" sa vyjadrovať už veľmi nechcel. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión odmieta očkovanie, preto sa bude môcť predstavovať len na turnajoch, kde to organizátori vyžadovať nebudú."Bol som sklamaný, plný emócií som napokon krajinu opustil. Som ochotný znášať následky, že prídem o ďalšie veľké turnaje. Ak však bude turnaj, kde budem môcť hrať ako neočkovaný, pôjdem tam," vyhlásil päťnásobný víťaz miestneho turnaja v Dubaji."Tenis mi po tom všetkom, čo sa stalo, úprimne chýba. Ľudia sa tu správajú milo a priateľsky. Teším sa, že si zahráme tento turnaj a potom uvidíme, čo bude ďalej," uzavrel skúsený Srb.

Srbský tenista absolvuje prvý duel na turnaji už v pondelok proti Talianovi Lorenzovi Musettimu a v prípade postupu ho čaká víťaz zápasu medzi Rusom Karenom Kačanovom a Austrálčanom Alexom de Minaurom.