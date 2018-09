Djokovič skompletizoval semifinále mužskej dvojhry na US Open

Srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



muži - dvojhra - štvrťfinále:



Kei Nišikori (21-Jap.) - Marin Čilič (7-Chor.) 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4

Novak Djokovič (6-Srb.) - John Millman (Aus.) 6:3, 6:4, 6:4

New York 5. septembra (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori sa stal tretím semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále ako nasadená dvadsaťjednotka zvíťazil nad sedmičkou "pavúka" Chorvátom Marinom Čiličom po päťsetovej bitke 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4 a odplatil mu finálovú prehru z roku 2014. V dueli o postup do finále nastúpi proti šiestemu nasadenému Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorý vyradil Austrálčana Johna Millmana v troch setoch 6:3, 6:4 a 6:4.Pre Djokoviča je to už jedenásta účasť v semifinále US Open v rade.pochválil svojho súpera po takmer trojhodinovom stretnutí, ktoré sa hralo opäť pri vysokých teplotách a navyše aj veľkej vlhkosti. Djokovič sa pokúša získať tretí titul na záverečnom Grand Slame sezóny.