Djokoviča čaká krátke procesné vypočutie, po ňom sa rozhodne o jeho účasti na Australian Open

Písomné argumenty do soboty

Verejnosť ho môže vnímať ako antivaxera

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič má poslednú šancu obhájiť sa pred súdom, ak nechce nadobro opustiť Austráliu bez účasti na jeho obľúbenom grandslamovom turnaji. Svetovú mužskú tenisovú jednotku opäť previezli do karanténneho hotela v Melbourne, kde bude čakať na vypočutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu o 9.30 h austrálskeho času.Pôjde o 15-minútové procesné vypočutie, po ktorom padne definitívny verdikt, či Djokovič bude obhajovať svoj titul vo dvojhre mužov.Sudca David O'Callaghan rozhodol, že právnici zastupujúci 20-násobného grandslamového šampióna aj austrálsku vládu musia predložiť písomné argumenty na svoju obhajobu najneskôr v sobotu. Úvodný grandslamový turnaj sezóny v Melbourne sa začína už v pondelok 17. januára, Djokovič by mal podľa žrebu v prvom kole nastúpiť proti krajanovi Miomirovi Kecmanovičovi.Minister pre imigráciu Alex Hawke zablokoval srbskému multišampiónovi vízum, ktoré bolo pôvodne zrušené, keď minulý týždeň pristál na letisku v Melbourne. V pondelok mu víza z procesných dôvodov obnovili aj preto, že Djokovičovi nebolo umožnené mať pri sebe právnika na letisku. Deportácia z Austrálie môže viesť až k trojročnému zákazu návratu do krajiny. Minister Hawke vo svojom stanovisku uviedol, že zrušenie víz pre Djokoviča bolo vo verejnom záujme. Argumentoval tiež tým, že vláda premiéra Scotta Morrisona je pevne odhodlaná chrániť austrálske hranice, najmä v súvislosti s pandémiou COVID-19.Právnici Djokoviča založili svoje odvolanie proti rozhodnutiu austrálskeho ministra na tom, že nebolo učinené na základe zdravotného rizika, ktoré by tenista mohol predstavovať tým, že nebol očkovaný, ale na tom, že ho môže austrálska verejnosť vnímať ako antivaxera, "Austrálčania počas pandémie koronavírusu priniesli veľa obetí a právom očakávajú, že výsledok toho, čo podstúpili, bude chránený vládou ich krajiny. A to sa aj deje," vyhlásil premiér Morrison.Austrália v piatok ohlásila 130-tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom, až 35-tisíc bolo zo štátu Victoria, ktorej metropolou je práve Melbourne. Hoci mnohí infikovaní ľudia nie sú v skutočnosti takí chorí ako v predchádzajúcich vlnách ochorenia COVID-19, stále je to vážna záťaž na zdravotný systém v krajine, kde je momentálne s koronavírusom 4400 hospitalizovaných.