Djokoviča chcú vyhostiť z Austrálie. O svoju účasť na Australian Open zabojuje na súde

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Šanca Novaka Djokoviča zahrať si o desiaty titul na Australian Open a celkovo dvadsiaty prvý grandslamový sa výrazne znížila po tom, čo mu Austrália zamietla vstup do krajiny pre neplatné víza. Svetová tenisová jednotka v nich nemala jasne formulovanú požiadavku o výnimke z pravidiel očkovania proti ochoreniu COVID-19 . Austrálčania výnimku neakceptovali a vydali vyhlásenie, že 34-ročný Srb nesplnil pravidlá pre pracovný pobyt v Austrálii."Pravidlá sú jasne nastavené. Pre vstup do Austrálie musíte mať platnú lekársku výnimku o dôvodoch nezaočkovania. A Djokovič ju platnú nemal, preto zostal bez víz. Cudzinci, ktorí nepredložia platné víza pri vstupe do krajiny, budú zadržaní a vyhostení. Pravidlá sú rovnaké pre všetkých, so špeciálnym zaobchádzaním sa neráta. Chcem sa poďakovať príslušným úradom, že dobre odviedli svoju prácu," vyhlásil austrálsky premiér Scott Morrison na tlačovej konferencii.Minister zdravotníctva Greg Hunt spresnil, že zrušenie víz v prípade srbského tenisového multišampióna nasledovalo po dôkladnom preskúmaní jeho zdravotnej výnimky. Na konci austrálski úradníci dospeli k záveru, že výnimka neobsahuje dostatok dôkazov o jej udelení.Djokovič strávil dlhé hodiny na letisku Tullamarine v Melbourne, kde ho vypočúvali a držali na osobitnom mieste bez možnosti spojenia so svetom. Srbský prezident aj médiá z tejto krajiny označili tento spôsob zadržania za neprípustné obťažovanie."S najlepším tenistom na svete sa zachádza ako s kriminálnikom. Je vo väzení na letisku a strážia ho dvaja policajti bez prístupu k mobilu," napísal srbský denník Telegraf s odvolaním sa na otca Srdjana Djokoviča.Neskôr Djokoviča premiestnili do hotela v melbournskej štvrti Carlton, ktorý kontrolujú imigrační úradníci. Tam za ním prišli právnici, ktorí na federálnom súde podali námietku proti jeho deportácii z krajiny. Chvíľu však potrvá, kým sa prípad bude môcť oficiálne uzavrieť.Sudca Anthony Kelly najprv posunul pojednávanie na 18.00 h miestneho času a povedal, že je pripravený sedieť do neskorého večera, aby si vypočul podrobnosti prípadu. O 16. hodine však sudca prípad odročil o niekoľko dní, lebo nemal k dispozícii dostatok písomného materiálu na preštudovanie. Napriek tomu uviedol, že je naklonený rýchlemu vyriešeniu tohto sporu. A to bude najskôr v pondelok. "Dovtedy zostane Djokovič v karanténnom hoteli," napísala agentúra AP.Organizátori Australian Open vyhlásili, že najneskôr do utorka 11. januára potrebujú vedieť, či Djokovič bude môcť hrať na ich turnaji. To aby mohli pri žrebe napísať prípadne meno iného hráča. Úvodný grandslamový turnaj sa začína 17. januára.Djokovič spoločne so Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom vlastnia po 20 singlových grandslamových titulov, čo je historické maximum v mužskom tenise. Ak by sa zverencovi Gorana Ivaniševiča a Mariána Vajdu podarilo obhájiť titul v Melbourne Parku, ziskom 21. titulu z "veľkej štvorky" by sa stal najúspešnejším tenistom histórie.Podľa mnohých odborníkov je ním už teraz, zatiaľ mu však chýba definitívne potvrdenie v podobe grandslamového titulu navyše v porovnaní s jeho najväčšími rivalmi.