DKV BOX EUROPE vstúpil v Taliansku do fázy pilotnej prevádzky

O spoločnosti DKV Euro Service

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľov talianskych diaľnic spustila spoločnosť DKV Euro Service v Taliansku pilotnú prevádzku mýtneho boxu DKV BOX EUROPE, ktorý je koncipovaný na úhradu mýtnych poplatkov v celej Európe. Na jeseň 2020 vstúpil do fázy skúšobnej prevádzky taktiež mýtny box DKV BOX ITALIA, ktorý je určený pre dopravcov podnikajúcich vo vnútroštátnej preprave. DKV ponúka pre Taliansko služby v oblasti mýta už viac ako 30 rokov. S mýtnymi jednotkami DKV BOX EUROPE a DKV BOX ITALIA rozšíri tak ponuku o dva vlastné mýtne boxy, ktoré sú určené pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Oba boxy umožnia dopravcom pohodlnú a bezhotovostnú úhradu mýtnych poplatkov za používanie ciest a diaľnic v Taliansku."Spustenie pilotnej prevádzky mýtnych boxov DKV BOX EUROPE je pre nás enormne dôležitým krokom. Taliansko má jednu z najvýznamnejších spoplatnených diaľničných sietí v Európe," hovorí Jérôme Lejeune, riaditeľ divízie mýta v spoločnosti DKV Euro Service."Dopravcovia môžu prostredníctvom mýtneho boxu DKV BOX EUROPE bezhotovostne platiť mýto v Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku, Bulharsku a navyše tiež v tuneloch Warnow, Herren a Liefkenshoek. Po pridaní Talianska do nášho portfólia budeme onedlho pokrývať jedným mýtnym boxom už jedenásť mýtnych systémov. Do polovice tohto roka chceme pripojiť tiež Maďarsko a Švajčiarsko a rozšíriť tak našu ponuku na 13 mýtnych systémov. Ďakujeme združeniu prevádzkovateľov talianskych diaľnic AISCAT a tešíme sa na úspešnú spoluprácu," dopĺňa Jérôme Lejeune.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 200 pracovníkov po celej Európe a v roku 2019 dosiahla obrat 9,9 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 4,2 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 230 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po šestnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na www.dkv-euroservice.com/cz Informačný servis