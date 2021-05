DKV má vo svojej sieti už 175 000 nabíjacích staníc

O spoločnosti DKV Euro Service

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - DKV Mobility, poskytovateľ služieb pro mobilitu v Európe, ponúka svojim zákazníkom prostredníctvom karty DKV +CHARGE prístup k viac ako 175 000 verejným nabíjacím bodom v celej Európe. Na Slovensku ich je viac ako 400 a ďalšie stále pribúdajú."Som rád, že môžeme našim zákazníkom zjednodušiť prechod k elektromobilite a tým ich podporiť v snahe znížiť dopad prevádzky vozových parkov na životné prostredie," hovorí Lukáš Ondráček, riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro service.Prevádzku rozsiahlej siete nabíjačiek zabezpečuje joint venture Charge4Europe*. DKV Mobility prostredníctvom neho spolupracuje na území Európy s mnohými prevádzkovateľmi nabíjacích staníc a roamingovými partnermi. Firemní zákazníci profitujú pri nabíjaní s kartou DKV +CHARGE z transparentného, automatizovaného vyúčtovania od jedného poskytovateľa."Unikátne vlastnosti karty je okrem nabíjania elektromobilov možné využiť aj na tankovanie konvenčných palív. To ocenia predovšetkým firmy so zmiešanými vozovými parkmi alebo s hybridnými vozidlami," dopĺňa Lukáš Ondráček.Pre DKV Mobility je budovanie siete nabíjacích staníc zároveň cestou k dosiahnutiu vlastných ambicióznych cieľov z hľadiska ochrany klímy. Spoločnosť pracuje na tom, aby sa do roku 2023 stala klimaticky pozitívnou a znížila intenzitu emisií CO2 svojich zákazníkov o 30 percent.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 200 pracovníkov po celej Európe a v roku 2019 dosiahla obrat 9,9 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 4,2 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 230 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po šestnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na https://www.dkv-euroservice.com/cz/ Informačný servis