 24hod.sk    Tlačové správy

DKV Mobility rozširuje akceptačnú sieť v Rumunsku o čerpacie stanice OMV Petrom


Tagy: DKV MOBILITY PR

Spoločnosť DKV Mobility, popredná platforma pre platby a riešenia na cestách, pokračuje v posilňovaní svojho postavenia v Rumunsku. Zákazníci môžu po novom s kartou DKV tankovať a využívať doplnkové služby v ...



25 11 25 foto_omv_petrom 676x451 4.12.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť DKV Mobility, popredná platforma pre platby a riešenia na cestách, pokračuje v posilňovaní svojho postavenia v Rumunsku. Zákazníci môžu po novom s kartou DKV tankovať a využívať doplnkové služby v celej rumunskej sieti čerpacích staníc OMV Petrom. K tomuto rozšíreniu dochádza na základe novo uzavretej dohody so spoločnosťou OMV Petrom, najväčším integrovaným výrobcom energií v juhovýchodnej Európe.


Vďaka tomuto partnerstvu rozšírila spoločnosť DKV Mobility svoju sieť o ďalších viac ako 460 čerpacích staníc OMV Petrom, čím dosiahla kompletnú akceptáciu vo všetkých 559 prevádzkach v celej krajine. Stanice sú strategicky rozmiestnené nielen pozdĺž hlavných diaľnic, ale aj v mestách alebo na vidieku, a ponúkajú tak konvenčné, ako aj alternatívne palivá spolu so službami, medzi ktoré patria napríklad umývacie linky.

"Z rozšírenia nášho partnerstva so spoločnosťou OMV Petrom v Rumunsku máme veľkú radosť. Kompletný prístup ku všetkým čerpacím staniciam OMV Petrom po celej krajine znamená pre našich zákazníkov ešte väčšiu spoľahlivosť zásobovania a vyššie pohodlie," hovorí Sven Mehringer, výkonný riaditeľ pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility.

"OMV s potešením posilňuje svoju spoluprácu so spoločnosťou DKV Mobility a rozširuje akceptáciu kariet v celej sieti OMV a Petrom. Toto rozšírenie, podporované našou silnou lokálnou výrobnou základňou a rozsiahlou sieťou čerpacích staníc, dokladá zameranie OMV na spoľahlivosť dodávok a pohodlie zákazníkov v spojení so strategickou podporou vozových parkov a jednotlivých vodičov po celom Rumunsku. Budeme radi, ak budú vodiči a fleetoví partneri využívať výhody tohto širšieho pokrytia a vyskúšajú si kvalitu a komfort, ktorými OMV Petrom vylepšuje každú jazdu," povedal Dušan Varga, manažér rozvoja obchodu v oblasti platobných kariet v spoločnosti OMV.

Rozšírené partnerstvo je súčasťou rastovej stratégie realizovanej spoločnosťou DKV Mobility, ktorá prevádzkuje najväčšiu nezávislú akceptačnú sieť v Európe. Akceptačná sieť DKV Mobility v súčasnosti zahŕňa cca 73 000 čerpacích staníc s konvenčnými palivami, viac ako jeden milión nabíjacích bodov pre elektromobily a 25 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami vo viac ako 50 krajinách.

O spoločnosti DKV Mobility


Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 425 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~73 000 konvenčných čerpacích staníc, viac ako milión verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily a ~25 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.

Všetky údaje sú platné k 9/2025, ak nie je uvedené inak. Viac informácií na dkv-mobility.com

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility rozširuje akceptačnú sieť v Rumunsku o čerpacie stanice OMV Petrom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: DKV MOBILITY PR
