DKV Mobility rozširuje DKV BOX EUROPE o telematické funkcie

Vyúčtovanie zo 16 mýtnych systémov a plnohodnotný telematický systém DKV LIVE v jednom zariadení



K dispozícii prostredníctvom bezdrôtovej konfigurácie



Užívatelia nepotrebujú žiadny ďalší hardvér, ani nemusia nahrádzať už používanú palubnú jednotku DKV BOX EUROPE



O spoločnosti DKV Mobility

3.7.2023 (SITA.sk) -DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, rozširuje svoju ponuku digitálnych služieb. Zákazníci spoločnosti DKV Mobility môžu odteraz využívať palubné jednotky DKV BOX EUROPE nielen na pokrytie 16 európskych mýtnych systémov vrátanie vyúčtovania, ale s integrovaným riešením DKV LIVE aj na online správu tankovania, lokalizáciu vozidiel pomocou GPS alebo plánovanie trasy. Službu DKV LIVE je možné objednať a nakonfigurovať bezdrôtovo bez toho, aby bolo potrebné meniť už používanú palubnú jednotku DKV BOX EUROPE alebo pripájať ďalší hardvér."Vďaka dostupnosti služby DKV LIVE v palubnej jednotke DKV BOX EUROPE ponúkame v jednom zariadení hneď dva dôležité nástroje, ktoré šetria čas aj náklady. Užívatelia si môžu túto službu pohodlne objednať pre svoju palubnú jednotku DKV BOX EUROPE, kedykoľvek to budú potrebovať. Stačí ju nakonfigurovať prostredníctvom bezdrôtového prenosu dát (OTA - Over the Air) a ihneď môžu využívať príslušné digitálne funkcie. Týmto krokom ďalej rozširujeme našu ponuku na mieru šitých, modulárnych digitálnych riešení, a ďalej zvyšujeme transparentnosť a efektivitu pre našich zákazníkov," hovorí Manuel von Mohrenschildt, riaditeľ divízie Partner & Solution Sales spoločnosti DKV Mobility.Pripojením palubnej jednotky DKV BOX EUROPE k systému DKV LIVE získajú jej užívatelia prístup k plnohodnotnému telematickému systému. To umožňuje dispečerovi navigovať vodičov na preferované servisné stanice a optimalizovať tak prevádzkové náklady. Ak vodič príde na miesto vykládky, dispečer je informovaný priamo bez toho, aby ho vodič musel volať. Okrem toho môže dispečer prostredníctvom systému DKV LIVE sledovať, či vodič jazdí po najlepšej možnej trase, a údaje transparentne zapisovať do knihy jázd. DKV LIVE poskytuje komplexný prehľad a ponúka nástroje na digitalizáciu prepravného procesu a každodenných pracovných činností dispečerov aj vodičov.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer 90-ročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 314 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 64 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 468 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 31 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2022 so svojimi 1 900 zamestnancami transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby 621 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.Informačný servis