DKV Mobility rozširuje európsku sieť o nabíjačky spoločnosti EnerMia

O spoločnosti DKV Mobility

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - DKV Mobility, popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách, rozširuje svoju európsku sieť nabíjacích staníc o 110 nabíjačiek spoločnosti EnerMia v severnom Taliansku. EnerMia a dcérska spoločnosť DKV Mobility GreenFlux nedávno za týmto účelom podpísali dohodu o spolupráci."Veľmi nás teší, že sa naša sieť nabíjacích staníc neustále rozrastá," hovorí Sven Mehringer, generálny riaditeľ pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility. "Ďakujeme spoločnosti EnerMia za spoluprácu. Znamená výrazné rozšírenie počtu nabíjacích miest, ktoré sú k dispozícii našim zákazníkom v severnom Taliansku".Každú zo súčasných 310 000 nabíjačiek zahrnutých do akceptačnej siete DKV Mobility je možné rovnako ako čerpacie stanice pohodlne vyhľadať v mobilnej aplikácii. Okrem transparentného prehľadu nákladov ponúka aplikácia aj integrovaný plánovač trás, ktorý zohľadňuje parametre, ako je typ vozidla alebo stav batérie. Užívatelia si tak môžu pohodlne naplánovať cestu a zastávky na dobitie vozidla.V rámci rozšírenia svojich riešení pre zásobovanie elektromobilov spravuje spoločnosť DKV Mobility kompletnú ponuku nabíjania prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti GreenFlux. DKV Mobility túto holandskú spoločnosť, ktorá je považovaná za jedného z popredných európskych poskytovateľov platformových riešení pre cloudové nabíjanie elektromobilov, získala v júni 2021.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiat ročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 295 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 67 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 310 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Viac informácií na https://www.dkv-mobility.com/cz/ Informačný servis