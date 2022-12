DKV Mobility spolupracuje so spoločnosťou EG Group v oblasti mobilných platieb

Platba za palivo smartfónom je teraz k dispozícii klientom DKV na viac ako 500 čerpacích staniciach spoločnosti EG Group v Belgicku, Holandsku a Luxembursku



DKV Mobility už umožňuje mobilné platby na viac ako 3 000 čerpacích staniciach v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Nemecku, Taliansku, Luxembursku a Holandsku



O DKV Mobility

13.12.2022 (Webnoviny.sk) -DKV Mobility, popredná európska platforma B2B pre platby a riešenia na cestách, rozširuje svoju akceptačnú sieť pre mobilné platby. Zákazníci môžu teraz využívať platobnú funkciu DKV APP&GO v smartfónovej aplikácii DKV Mobility na platenie na viac ako 500 čerpacích staniciach Esso, Texaco a Firezone v krajinách Beneluxu. Tieto značky prevádzkuje spoločnosť EG Group so sídlom v meste Breda (Holandsko), ktorá je jedným z popredných nezávislých svetových dodávateľov v oblasti maloobchodného predaja potravín, palív a stravovacích služieb."Vďaka spolupráci so spoločnosťou EG Group môžeme do našej siete mobilných platieb zapojiť silné značky ako Esso a Texaco. Je to ďalší krok v už úspešne prebiehajúcom partnerstve. Teraz budeme môcť našim zákazníkom ponúknuť jednoduchý a efektívny spôsob platby za tankovanie pomocou smartfónu," hovorí Sven Mehringer, výkonný riaditeľ pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility."Spoločnosť EG Group je hrdá na spoluprácu so spoločnosťou DKV Mobility. Našim zákazníkom v Holandsku, Belgicku a Luxembursku poskytneme veľké pohodlie. Mobilné platby sú rýchle, bezkontaktné a bezpečné. Vodič nemusí ani vystúpiť z auta, ak nechce. Za palivo môže platiť prostredníctvom aplikácie DKV Mobility. Platby smartfónmi sú jednou z najnovších technológií vo svete tankovania a čerpacie stanice spoločnosti EG Group musia tiež držať krok s týmito novými iniciatívami," hovorí Laurent Grobet, riaditeľ spoločnosti EG Group zodpovedný za krajiny Beneluxu.Platobnú funkciu DKV APP&GO môžu využiť vodiči na viac ako 3 000 čerpacích staniciach v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Nemecku, Taliansku, Luxembursku a Holandsku.DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 259 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 67 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 344 000 dobíjacích miest a 20 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 30 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2021 so svojimi 1 700 zamestnancami transakcie vo výške 12 miliárd EUR a tržby 492 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. https://www.dkv-mobility.com/cz/ Informačný servis