DKV Mobility spolupracuje so spoločnosťou OrangeGas v oblasti alternatívnych palív

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - DKV Mobility, popredný európsky poskytovateľ služieb mobility, a spoločnosť OrangeGas (OG) uzavreli v januári 2022 dohodu o spolupráci. Táto pôvodne holandská spoločnosť sa špecializuje na ekologické palivá, ako je stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), HVO (syntetická nafta) a vodík. Prevádzkuje tiež sieť nabíjacích staníc. Zákazníci spoločnosti DKV Mobility tak majú prístup k 220 čerpacím staniciam OG v Nemecku, Holandsku a Švédsku. Celoeurópska akceptačná sieť spoločnosti DKV Mobility sa tak rozrástla na viac ako 19 500 staníc na alternatívne palivá."Výrazným rozšírením našej akceptačnej siete pre alternatívne palivá v Európe urýchľujeme prechod na mobilitu šetrnú k životnému prostrediu. Riešime tak jednu z hlavných výziev našej spoločnosti," hovorí Sven Mehringer, výkonný riaditeľ divízie Energy & Vehicle Services spoločnosti DKV Mobility, a dodáva: "Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou OrangeGas, ktorá je veľmi profesionálnym poskytovateľom alternatívnych palív, ako sú CNG, HVO, H2, LNG a riešenia na nabíjanie elektrických vozidiel.""V spoločnosti DKV Mobility sme našli partnera so silnou a rozsiahlou medzinárodnou akceptačnou sieťou," hovorí Wijtze Bakker, vedúci oddelenia rozvoja siete v OG. "Teší nás toto cenné partnerstvo medzi OG a DKV Mobility, ktoré ponúka zákazníkom DKV Mobility prístup do našej siete s čistými palivami," dodáva.Podpora prechodu na palivá a pohony šetrné ku klíme je v súlade s poslaním spoločnosti DKV Mobility: pomôcť urýchliť prechod na nákladovo efektívnu a trvalo udržateľnú budúcnosť mobility. Spoločnosť DKV Mobility má v úmysle stať sa do roku 2023 spoločnosťou s pozitívnym vplyvom na klímu a podporuje svojich zákazníkov v ich úsilí o zníženie emisií CO2 z ich vozových parkov o 30 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 300 pracovníkov po celej Európe a v roku 2020 dosiahla obrat vo výške 9,3 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 5,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 213 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po sedemnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet.OrangeGas verí v budúcnosť s kombináciou čistých palív. So sieťou viac ako 220 čerpacích staníc v Európe je OG najrýchlejšie rastúcim hráčom v oblasti udržateľnej mobility. Medzi tieto čisté palivá patria bio CNG, bio LNG, nabíjanie elektrických vozidiel, vodík a HVO100.