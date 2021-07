DKV ponúka dopravcom prístup k najväčšej sieti LNG staníc v Európe

O spoločnosti DKV Euro Service

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Európsky poskytovateľ služieb mobility ponúka cez palivovú kartu DKV prístup k 230 čerpacím staniciam LNG v 9 krajinách.LNG je jednou z najdôležitejších alternatív ku konvenčným palivám na ceste k udržateľnejšej mobilite. Špeditéri a logistické spoločnosti môžu použitím LNG znížiť emisie CO2 až o 20 percent v porovnaní s naftou. Spoločnosť DKV, európsky poskytovateľ služieb mobility, preto urýchľuje rozširovanie svojej siete čerpacích staníc LNG a v súčasnosti ponúka svojim zákazníkom prístup k viac ako 230 staniciam LNG v deviatich krajinách. DKV tak zastrešuje najväčšiu sieť nezávislých čerpacích staníc LNG, ktorá pokrýva viac ako 50 percent všetkých staníc LNG v Európe. Zoznam pripojených krajín sa teraz rozšíril o Rakúsko, Švédsko a Fínsko."Význam LNG neustále rastie. V čase energetickej transformácie chceme byť "Lead in Green" - vedúcim poskytovateľom udržateľných riešení pre zásobovanie dopravného sektora," hovorí Sven Mehringer, vedúci oddelenia energetiky a služieb pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility.Dopyt po alternatívnych palivách rastie. Spoločnosť DKV ročne rozšíri svoju akceptačnú sieť o 5 000 čerpacích staníc, pričom sa spolieha predovšetkým na čerpacie stanice s rôznorodou ponukou palív vrátane alternatívnych zdrojov energie, ako sú LNG, CNG, LPG a vodík. Okrem toho spoločnosť DKV vo februári 2021 spustila svoju "zelenú misiu" a oznámila, že do roku 2023 sa stane klimaticky pozitívnou spoločnosťou a do roku 2030 zníži uhlíkovú náročnosť flotíl svojich zákazníkov o 30 %.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 200 pracovníkov po celej Európe a v roku 2019 dosiahla obrat 9,9 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 4,2 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 230 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po šestnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na https://www.dkv-euroservice.com/cz/ Informačný servis