DKV radí, ako hladko zvládnuť prechod na nový mýtny systém v Poľsku

DKV patrí medzi najsilnejších poskytovateľov služieb pre dopravcov

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť DKV Euro Service, popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov a firemné fleety, upozorňuje na spustenie nového mýtneho systému v Poľsku pre vozidlá s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony. Nový systém e-Toll je v prevádzke od júna, prechodné obdobie však trvá ešte do konca septembra."Poľská vláda plánuje ukončiť prevádzku súčasného mýtneho systému 30. septembra. Od júna platí prechodné obdobie. Dopravcovia tak majú dostatok času na registráciu, výmenu palubných jednotiek a vybavenie všetkých potrebných formalít. V priebehu tohto obdobia môžu využívať súčasné palubné jednotky viaBOX. DKV svojim zákazníkom celý proces, rovnako ako u ostatných mýtnych systémov, významne uľahčí," hovorí Lukáš Ondráček, riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service.Súčasný mýtny systém viaTOLL nahradí v Poľsku elektronický mýtny systém KAS (SPOE KAS), ktorý sa tiež nazýva e-TOLL (na základe technológie GNSS). Poľské mýto sa vzťahuje na vozidlá s celkovou hmotnosťou viac ako 3,5 tony, ktoré sú prevádzkované v rámci štátnej siete diaľnic a medzinárodných ciest. Prenos dát o polohe vozidla do systému bude zabezpečovať palubná jednotka (OBU), externý lokalizačný systém ELS (External Localization System) alebo aplikácia e-TOLL PL pre mobilné telefóny. Prípadné vrátanie zostatkov na účtoch systému viaTOLL je možné najneskôr do 30. septembra 2022.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 200 pracovníkov po celej Európe a v roku 2019 dosiahla obrat 9,9 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 4,2 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 230 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po šestnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na www.dkv-euroservice.com/cz/ Informačný servis