Dlhodobo nezamestnaných na Slovensku medziročne pribudlo, najviac ich je v Prešovskom kraji

Východ je na tom najhoršie

Rimavská Sobota vyčnieva

Trnavský kraj je na tom najlepšie

Miera nezamestnanosti sa zvýšila

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu minulého roka 92,7 tisíca ľudí, ktorí boli bez práce viac ako jeden rok.V porovnaní s koncom novembra tak počet dlhodobo nezamestnaných klesol o 248 osôb. Medziročne však išlo v minulom mesiaci o nárast o 13-tisíc dlhodobo nezamestnaných.Vyše jedného roka bolo ku koncu vlaňajška bez práce 46 percent zo všetkých nezamestnaných, ku koncu roka 2020 to bolo len 35 percent. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Najviac dlhodobo nezamestnaných sa nachádza v Prešovskom kraji. Ku koncu minulého roka išlo o 24,6 tisíca nezamestnaných.Prispeli k tomu predovšetkým okresy Prešov, Vranov nad Topľou a Kežmarok, v ktorých počet nezamestnaných nad jeden rok presiahol 3,2 tisíca.V Košickom kraji nemalo v minulom mesiaci prácu viac ako jeden rok 22,8 tisíca evidovaných nezamestnaných.Najhoršia situácia bola v tomto kraji v okresoch Michalovce, Trebišov, Košice-okolie a Rožňava, keď v okrese Michalovce bolo takmer 4,5 tisíca ľudí s nezamestnanosťou nad jeden rok a v okresoch Trebišov, Košice-okolie a Rožňava cez 3-tisíc týchto osôb.Tretím najhorším krajom je z hľadiska dlhodobej nezamestnanosti Banskobystrický kraj. V ňom je bez práce viac ako dvanásť mesiacov 17,3 tisíca osôb.Nad všetkými okresmi Banskobystrického kraja vyčnieva okres Rimavská Sobota, kde je dlhodobo nezamestnaných 5,3 tisíca ľudí.Lepšia situácia je v Žilinskom kraji, kde počet nezamestnaných nad jeden rok na konci decembra minulého roka dosiahol 7,7 tisíca osôb.Nasleduje Nitriansky kraj, ktorý v tejto kategórii eviduje 6,3 tisíca nezamestnaných. V Bratislavskom kraji počet dlhodobo nezamestnaných ľudí predstavoval 5,4 tisíca.V Trenčianskom kraji bolo minulý mesiac bez práce viac ako jeden rok 4,7 tisíca ľudí a v Trnavskom kraji 4-tisíc osôb.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v decembri minulého roka medzimesačne vzrástla o 0,12 percentuálneho bodu na 6,76 percenta.Celková miera nezamestnanosti sa oproti novembru zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu na 7,40 percenta.Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, v poslednom mesiaci minulého roka stúpol o 3,2 tisíca na 182,8 tisíca.