Dlhy niektorých krajín sú vyššie, ako sa čakalo, kvôli úverom Číny

Peking 15. júna (TASR) - Pôžičky Číny iným krajinám sú podľa analytikov podstatne vyššie, ako je známe. Čína totiž úvery často poskytuje tajne, čoho výsledkom je "skrytý dlh," ktorý, navyše, neustále rastie. To môže spôsobiť ekonomike nemalé problémy.Nedostatočná transparentnosť v tejto oblasti nepriaznivo vplýva na činnosť medzinárodných finančných organizácií ako Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka, uviedla profesorka na Kennedyho škole štátnej správy pri Harvardovej univerzite Carmen Reinhartová, ktorú citovala stanica CNBC. Ako povedala v máji na investičnom fóre v Singapure,MMF a Svetová banka potom majú problém pri vypracovávaní analýz o udržateľnosti dlhu, dodala Reinhartová. Správy zahrnujú analýzu dlhovej záťaže a vypracovanie odporúčaní v oblasti úverovej stratégie, ktorá by obmedzila riziko vysokej zadlženosti.dodala Reinhartová. Oficiálne štatistiky o objeme dlhov jednotlivých krajín zahrnujú podľa Reinhartovej iba zhruba polovicu všetkých úverov, ktoré Peking poskytol iným štátom.Aj investorom nekompletné informácie sťažujú investičné rozhodnutia. Môžu tak podhodnotiť mieru rizika pri poskytovaní peňazí takýmto krajinám.Reinhartová dodala, že od roku 2001 sa mnohé z úverov, ktoré Čína potichu poskytla iným krajinám, museli reštrukturalizovať. K takýmto štátom patria Srí Lanka, Ukrajina, Venezuela, Ekvádor, Bangladéš či Kuba.Jedným z príkladov poskytovania utajených úverov zo strany Číny sú pôžičky pre Venezuelu denominované v bareloch ropy. Poukázal na to ešte minulý rok David Malpass, ktorý je v súčasnosti šéfom Svetovej banky, vtedy však pracoval na americkom ministerstve financií.povedal Malpass.