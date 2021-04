Dĺžka kolúznej väzby sa zrejme zmení, Kolíková má pripravený „kompromisný“ návrh

Vzniknúť by mali dva režimy

O návrhu sa rozprávala s prezidentkou

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Za ľudí ) má pripravený „kompromisný“ návrh, ktorý sprísňuje podmienky, za akých pôjdu osoby do kolúznej väzby . Ministerka si však vie predstaviť aj ambicióznejší návrh, potrebovala by však na neho viac času. Informovala o tom na tlačovej besede po rokovaní vlády „Ak to mám robiť z rýchlika a teraz, lebo je tu veľký tlak, že niečo by sa s tým malo robiť, tak som ochotná neísť na veľké ambiciózne riešenie, ale spraviť k tomu nejaký kompromis. Ten vnímam tak, že toto sú podmienky, za ktorých je to v poriadku. Ak sa dá ísť ambicióznejšie, nechajme to na veľkú pracovnú skupinu,“ uviedla Kolíková.Podľa návrhu by mali vzniknúť dva režimy kolúznej väzby. „O kolúznej väzbe sa bavíme, keď sú tu dôvody na väzbu pre skutočnosti, že môže dôjsť k ovplyvňovaniu svedkov či k mareniu vyšetrovania. Tie dva režimy sú vlastne postavené na tom, či také skutočnosti už existujú a sú jednoznačné, alebo sú to skôr domnienky,“ dodala Kolíková. Nový režim limituje kolúznu väzbu na maximálne päť mesiacov.Ministerka doplnila, že v návrhu uvažujú aj o kategórii najzávažnejších trestných činov, osobitne, keď ide o organizovaný zločin. V tomto prípade by neboli žiadne nové režimy. „Proste tam je iba jeden, ako bola pôvodná právna úprava,“ vysvetlila Kolíková.O návrhu sa ministerka spravodlivosti rozprávala už aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou . Zároveň v koalícii debatujú podľa jej slov o tom, či je návrh vhodný na skrátené legislatívne konanie. „Zatiaľ sa mi tie dôvody javia, že sú v prospech toho, aby to bol riadny proces,“ uzavrela Kolíková.