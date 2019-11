Dĺžka konania v antidiskriminačných sporoch dosahuje i desať rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) – Dĺžka súdnych konaní v antidiskriminačných sporoch sa v súčasnosti pohybuje v rozpätí dvoch mesiacov až desiatich rokov, pričom najhoršie výsledky mávajú okresné súdy s veľkým množstvom civilnej agendy, ako napríklad súdy v hlavnom meste Bratislava. Konštatuje to 13. periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorú v stredu schválila vláda.pripomenulo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktoré správu na základe podkladov vypracovalo. Pripomenulo v nej tiež zavádzanie opatrení, ktorých cieľom je znižovať lehoty konaní, opatrenia sa týkajú podmienok, špecializácie súdov, prerozdeľovania personálnych a finančných zdrojov i zlepšovania IT nástrojov v justícii.Periodickú správu má SR povinnosť vypracovať ako zmluvná strana Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Aktuálny materiál informuje o legislatívnych, súdnych a administratívnych opatreniach a taktiež edukačných i kultúrnych opatreniach, ktoré boli prijaté s cieľom uvedenia ustanovení dohovoru do života, aplikácii antidiskriminačného zákona, ako aj o pokroku, ktorý sa v tomto smere dosiahol za obdobie rokov 2017 až 2019.Rezort spravodlivosti ako jeden zo spracovateľov podkladov v tejto súvislosti pripomenul i to, že justičná akadémia, ktorá zabezpečuje odborné vzdelávanie sudcov, súdnych úradníkov a prokurátorov, realizovala v roku 2017 tri vzdelávacie aktivity týkajúce sa nenávistných prejavov a nenávistných trestných činov. V roku 2017 sa na týchto seminároch zúčastnilo 86 účastníkov.uvádza správa.Ministerstvo vnútra (MV) v správe pripomína plnenie akčného plánu Stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti nediskriminácie. V roku 2018 bolo na plnenie úloh tohto akčného plánu použitých 1.622.541 eur.konkretizuje materiál.V oblasti edukácie predkladatelia zmieňujú okrem iného aj vzdelávacie aktivity Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP), ktoré v roku 2018 realizovalo 92 vzdelávacích aktivít na tému extrémizmus, z toho 85 na základných a stredných školách. K 30. aprílu 2019 zrealizovalo SNSĽP 47 takýchto vzdelávacích aktivít (43 na základných a stredných školách).V rámci gescie Ministerstva kultúry (MK) SR pripomínajú predkladatelia takisto grantový program Kultúra znevýhodnených skupín, prostredníctvom ktorého sú podporované aj aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu.pripomínajú predkladatelia.Správu na rokovanie vlády predložilo a vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe podkladov vecne príslušných štátnych orgánov a inštitúcií a na základe usmernení OSN na vypracovanie periodických správ. Po schválení na rokovaní vlády SR bude správa postúpená výboru do Ženevy.