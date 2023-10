dm medzinárodné týždne zdravia

Highlightom je pohybová výzva

26.10.2023 (SITA.sk) -"Naším cieľom je vytvoriť povedomie o veľkom význame zdravia a povzbudiť spolupracovníkov v dm krajinách, aby si osvojili zdravé návyky. V programe je navyše pevne zakotvená aj téma udržateľnosti. Spoločné týždne zdravia tak sprehľadňujú, aké ponuky a opatrenia existujú v jednotlivých krajinách dm, a tým automaticky umožňujú nové synergie v spolupráci," vysvetľuje konateľ dm Slovensko Martin Podhradský.Vrcholom Medzinárodných týždňov zdravia v dm bola medzinárodná pohybová výzva, ktorá sa konala 21. a 22. októbra 2023. dm spolupracovníci z celej Európy mohli tento víkend zaznamenávať svoje minúty pohybu. Či už spoločne, alebo individuálne, formou behu, bicyklovania, plávania alebo chôdze – povolená bola akákoľvek pohybová aktivita. Čas venovaný športovej aktivite sa premenil na peniaze, ktoré každá krajina daruje sociálnym inštitúciám alebo miestnym udržateľným projektom. Na Slovensku sa do nej zapojilo 334 spolupracovníkov, čo činí zhruba 16 percent zo všetkých dm spolupracovníkov. Tí celkovo odšportovali 51 720 minút, z toho centrála14 868 minút (84 spolupracovníkov), centrálny sklad 17 926 minút (125 spolupracovníkov) a prevádzka 18 926 minút (125 spolupracovníkov), čím vyšportovali 30 000 eur, ktoré poputujú verejnej zbierke Belasý motýľ, ktorá je zabezpečovaná tímom Organizácie muskulárnych dystrofikov . O tejto organizácii rozhodli dm spolupracovníci v hlasovaní spomedzi troch organizácií, a to Asociácia pomoci postihnutým, Belasý motýľ a Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku.25-dňová výzva pre viac ako 2500 spolupracovníkov prináša rozmanitú ponuku v podobe inšpiratívnych prednášok, workshopov, webinárov či livestreamov s odborníkmi v oblasti duševného, fyzického a sociálneho zdravia. Spolupracovníci tak majú príležitosť venovať čas sebe a získať nové impulzy a poznatky v témach ako napríklad osobná a tímová reziliencia, schopnosť prijať pomoc, zdravý životný štýl, životné fázy a generácie, opatera blízkych či nevyhnutnosť sociálneho zdravia, a tým posilniť svoje zdravie.Medzinárodné týždne zdravia sprevádza aj ďalšia spoločná aktivita - až do polovice decembra môžu všetci spolupracovníci predkladať svoje vlastné nápady zamerané na zlepšenie zdravia spolupracovníkov, a tým formovať budúcu životaschopnosť a udržateľnosť v oblasti zdravia. Iniciatíva dáva ľuďom príležitosť zapojiť sa a prispieť tak k zmene na medzinárodnej úrovni. Realizovateľné nápady budú preskúmané medzinárodným pracovným okruhom s odborným záujmom o zdravie. Návrhy, ktoré získajú najväčší počet hlasov, sa budú ďalej rozvíjať a implementovať vo všetkých krajinách dm.