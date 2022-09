dm Slovensko štartuje s dmLive Stream Shopping-om

14.9.2022 (Webnoviny.sk) - Aplikácia Moja dm už dlhšie užšie prepája potreby zákazníkov nakupujúcich v predajniach, digitálne služby a vernostný program active beauty. "Naše spolupracovníčky a spolupracovníci radia a inšpirujú našich zákazníkov každý deň. S dmLIVE prenášame tento princíp aj na smartfóny a rozširujeme svoj omni-channel-retailing o ďalší servis," vysvetľuje Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt.Experti, zástupcovia značiek alebo poradcovia z dm sa budú naživo s Verou rozprávať na rôzne témy z oblastí, ako sú krása, starostlivosť, zdravá strava či celostné zdravie. Počas liveshow budú takisto zákazníci a zákazníčky môcť interagovať s moderátorkou a hosťami prostredníctvom chatu a navyše si budú môcť objednať všetky predstavované produkty priamo v aplikácii Moja dm. Sledujúcich budú čakať počas každého livestreamu aj skvelé prekvapenia v podobe násobných bodov na vybrané značky či produkty, ako aj súťaže alebo produkty zadarmo.Vera Wisterová vníma túto pracovnú príležitosť ako radostnú výzvu: "Moderovanie naživo je vždy pracovná výzva a adrenalín, lebo už nič nejde vrátiť späť, no ja to mám veľmi rada. Ja som fanúšik moderných technológií a vysielanie dmLIVE je moderné a interaktívne – budem sa naživo spájať s ľuďmi, diváci budú do programu vstupovať a človek tak nikdy nevie, kam sa to dostane. V dmLIVE sa teda nachádzajú aspekty práce, ktoré mám veľmi rada. Rada moderujem, rada moderujem naživo, mám rada kontakt s divákmi a navyše mám rada aj rôzne kozmetické vychytávky a to tam bude tiež."Na to, aby bolo dmLIVE stream shopping možné sledovať, je potrebné mať stiahnutú bezplatnú aplikáciu Moja dm a takisto mať vytvorené zákaznícke dm e-shop konto. Tí, ktorí sa nemôžu na dmLIVE stream shoppingu zúčastniť, majú možnosť pozrieť si vysielanie zo záznamu.Informačný servis