dm spustila nový koncept odberného miesta dmBOX

e-shop dm

7.5.2024 (SITA.sk) -"Keďže orientácia na zákazníkov a ich potreby je pre nás v dm absolútnou samozrejmosťou, neustále sa zamýšľame nad tým, ako im nakupovanie uľahčiť, spríjemniť a zároveň zefektívniť. Preto aktuálne rozširujeme portfólio svojich služieb o dmBOXy, vďaka ktorým budú môcť nakupovať ešte rýchlejšie a pohodlnejšie. A keďže až 40 % všetkých zákazníkov dm využíva službu expresné vyzdvihnutie, veríme, že rozšírenie portfólia o túto službu bude vítané," povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.Tovar si možno následne vyzdvihnúť v otváracom čase vo zvolenej predajni, pričom objednávka bude v boxe uložená. Box je zámerne umiestnený v klimatizovanej predajni a nie pred ňou, pretože pre časť sortimentu dm je potrebné chladenie. V prípade, ak bude box plný alebo bude nákup veľkoobjemový a nezmestí sa do dmBOXu, objednávka bude uložená v príslušnej predajni dm. Vybratie zásielky z dmBOXu je veľmi intuitívne a zákazník to zvládne sám, no v prípade potreby mu je k dispozícii personál predajne.Obľúbený e-shop dm oslávil koncom februára tohto roka už šiesty rok od svojho spustenia. Zákazníci tak môžu cez webovú stránkua prostredníctvom nákupnej aplikácie24 hodín denne nakupovať a získavať informácie o svojich obľúbených výrobkoch či novinkách vrátane informácie o ich dostupnosti bez ohľadu na čas, otváracie hodiny či vzdialenosť k najbližšej predajni. V rámci e-shopu dm sú neustále zavádzané nové inovácie, ktoré uľahčujú zákazníkom ich nákup. Veľmi obľúbenou sa stala aj inovatívna služba dmLIVE STREAM SHOPPING, ponúkajúca nový zážitok z nakupovania v aplikácii Moja dm. Medzi najvyužívanejšie služby e-shopu patrí expresné vyzdvihnutie a exkluzívne kupóny vernostného programu active beauty, ktoré zákazníci nájdu iba v Mojej dm-App.Informačný servis