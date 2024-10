Dnes môžu zákazníci McDonald’s kúpou hranoliek urobiť radosť sebe aj druhým. McHappy Day je späť!

11.10.2024 (SITA.sk) -sa oslavuje po celom svete rôznymi spôsobmi. Táto tradícia má však od 70. rokov minulého storočia jasný cieľ – podporiť aktivity a misiu Ronald McDonald House Charities.Polovica z ich ceny totiž poputuje na dobrú vec.Počas minuloročnej charitatívnej akcie McHappy Day sa podarilo vyzbierať rekordných. V tomto roku verí ďalšiemu rekordnému výsledku: "Naši hostia a fanúšikovia radi pomáhajú. Vidíme to na podobných kampaniach v priebehu roka. Vždy dokážu posunúť latku trochu vyššie, a ja verím, že tomu tak bude aj v tomto prípade. Urobte si dnes radosť hranolkami a pomôžte tým, ktorí to naozaj potrebujú."Organizácia RMHC sa užzameriava na vytváranie príjemnejšieho prostredia pre detských pacientov prostredníctvom"Vážime si podporu všetkých prispievateľov, vďaka ktorým zabezpečujeme blízkosť pre rodiny v tých najťažších chvíľach. Momentálne sa podieľame na rekonštrukcii Kliniky pediatrie na detskom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne a taktiež na rekonštrukcii na Klinike detskej chirurgie v NÚDCH v Bratislave. Pred sebou však máme jeden obrovský míľnik - samostatne stojaci dom Ronalda McDonalda - ktorý by sme chceli na Slovensku v najbližších rokoch zrealizovať. Každé jedno euro výrazne prispeje k uskutočneniu tohto mimoriadne potrebného projektu, a my sa tešíme, že práve zákazníci McDonald’s sú jeho súčasťou,"Hranolky, ktoré dokážu pomôcť, si jednoducho objednáteInformačný servis