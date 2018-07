Dnes nastúpia proti sebe silná Brazília a čierny kôň turnaja Belgicko

Na snímke futbalista Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štvrťfinále:



BRAZÍLIA - BELGICKO, piatok 6. júla, 20.00 SELČ, Kazaň (Kazaň Aréna)



Hlavný rozhodca: Milorad Mažič (Srb.)



Predpokladané zostavy:



Brazília: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis/Marcelo - Fernandinho, Paulinho - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus



Belgicko: Courtois - Vertonghen, Kompany, Alderweireld - Witsel, De Bruyne, Chadli, Meunier - Fellaini, Hazard - Lukaku

Kazaň 6. júla (TASR) - V druhom štvrťfinále tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale proti sebe nastúpia rekordní päťnásobní šampióni z Brazílie a čierny kôň turnaja Belgicko. V piatok o 20.00 SELČ v Kazani to bude aj súboj najlepšej ofenzívy proti jednej z dvoch najlepších obrán na turnaji v podaníBrazílčania na čele s Neymarom sa chcú prebojovať do prvého finále za posledných 16 rokov. Do štvrťfinále sa dostali siedmykrát v rade, keď vyradili Mexiko 2:0. Stredoameričania proti favoritovi statočne bojovali, no zlomili ich góly Neymara a Roberta Firmina.tak dosiahlo osem čistých kont v posledných deviatich dueloch a z ťahá 15-zápasovú sériu bez prehry.V tomto ohľade je na tom Belgicko ešte lepšie, z posledných 23 stretnutí neprehralo ani raz. Navyše, v osemfinále sa stalo prvým tímom za posledných 48 rokov, ktorý dokázal otočiť zápas vyraďovacej fázy zo stavu 0:2.prehrávali s Japonskom o dva góly ešte v 68. minúte, no za ďalších päť vyrovnali vďaka hlavičkám Jana Vertonghena a Marouanea Fellainiho a v záverečných sekundách rozhodol po rýchlom brejku Nacer Chadli.Aj Brazíliu chcú potrápiť najmä svojou ofenzívnou silou, v štyroch dueloch dali dokopy už 12 gólov, noinkasovali v rovnakom počte len jediný. Takú bilanciu má na turnaji okrem nich len Uruguaj. Navyše, Brazílčania vyhrali posledné tri zápasy nad Belgickom, naposledy však ešte v roku 2002.Brazílčania dovolili svojim súperom v štyroch dueloch iba päť striel na svoju bránku, čo sa im podarilo ako jediným na turnaji. Základom zónovej defenzívy je stopérska dvojica Thiago Silva a Miranda, na krajoch v poslednom zápase nastúpili Fagner a Filipe Luis, ktorí sa ako náhradníci za zranených spoluhráčov zhostili svojich úloh na jednotku. V piatok nenastúpi vykartovaný štítový stredopoliar Casemiro. Nahradiť by ho mal Fernandinho z Manchestru City. Stále je otázny štart krajného obrancu Marcela a krídelníka Douglasa Costu.prezradil defenzívny recept trénerTite.Na druhej strane ihriska je jasný líder Neymar, proti Mexiku jeden gól dal a druhý pripravil.povedal tréner Belgicka Roberto Martínez.Stretnutie Brazília - Belgicko sa začne v piatok 6. júla o 20.00 SELČ na štadióne v Kazani, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Hlavný rozhodca je Milorad Mažič zo Srbska. Víťaz duelu sa v semifinále stretne s lepším zo súboja medzi Uruguajom a Francúzskom.