Do 13:00 odvolilo v Maďarsku viac ľudí než pred piatimi rokmi

Maďarský premiér Viktor Orbán s manželkou Anikó Levaiovou hádžu do urny svoj hlas počas hlasovania v komunálnych voľbách vo volebnej miestnosti v Budapešti 13. okóbra 2019. Foto: TASR/DUNA/MTI Foto: TASR/DUNA/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 13. októbra (TASR) – Do 13:00 v nedeľu prišlo k urnám v maďarských komunálnych voľbách 26,6 percenta oprávnených voličov, čo je 2 134 806 ľudí, informovala v Budapešti Národná volebná kancelária (NVI).Pred piatimi rokmi pri rovnakých voľbách odvolilo do 13:00 23,53 percenta Maďarov. Najvyššiu účasť zaznamenali v uvedenom čase zatiaľ v Hevešskej župe, kde k urnám prišlo 29,36 percenta ľudí, a najmenšiu v Hajducko-biharskej župe s 23,39 percenta voličov. Volebné okrsky budú otvorené do 19.00 h.