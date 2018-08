Do 2. kola projektu Playpark Bratislava sa zapojilo 15 projektov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) – Do druhého kola smart projektu Playpark Bratislava sa zapojilo 15 inovatívnych projektov s rôznym zameraním. Tréningová fáza vyvrcholí septembrovým regionálnym finále v talianskych Benátkach, kde sa rozhodne, ktoré z projektov najlepšie uchopili svoj podnikateľský nápad. Dvaja najúspešnejší účastníci budú môcť prezentovať svoj nápad na medzinárodnom podujatí, ďalší traja dostanú možnosť individuálneho poradenstva pre ďalší rozvoj podnikania.myslí si bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.Medzi startupistami je napríklad projekt zameraný na zlepšenie zdravotnej diagnostiky a uľahčenie bezodkladného vyšetrenia, ktorý nájde využitie aj na odľahlých miestach v krajinách tretieho sveta. Iný projekt sa zasa venuje zlepšeniu mikroflóry čreva s cieľom na základe analýzy vytvoriť individuálne probiotiká na mieru. Inšpiráciou pre ďalšie projekty bolo napríklad vizuálne vnímanie, cestovanie či otázka, ako si čo najlepšie vybrať zamestnanie alebo zamestnanca. Nechýba ani aplikácia pre autistov, multidisciplinárne programy a inovatívne produkty pre deti, projekt pohybu pre seniorov či dizajnérsky experiment zdravý životný štýl. Svoje zastúpenie má aj umelecká a hudobná sféra či environmentálna oblasť.Projekt Playpark Bratislava zároveň vchádza do svojej tretej fázy. Tá opätovne ponúka možnosť prihlásiť sa do inovatívneho medzinárodného tréningového a mentoringového programu.Playparky sú jednou z hlavných aktivít v rámci medzinárodného projektu CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v strednej Európe). Okrem Bratislavy, ktorá sa do projektu zapojila v roku 2016, fungujú v ďalších šiestich regiónoch Európskej únie, a to v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku. Cieľom je sieťovanie medzinárodných partnerov, prenos know-how a vymieňanie si vzájomných skúseností s ohľadom na zvláštnosti jednotlivých regiónov pri podpore podnikania. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.