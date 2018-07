Do aktívnych záloh sa môžu záujemcovia hlásiť do konca augusta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júla (TASR) - Záujemcovia o zaradenie do aktívnych záloh majú ešte mesiac na to, aby sa prihlásili. Urobiť tak môžu do 31. augusta prostredníctvom regrutačných skupín v krajských mestách podľa miesta svojho trvalého bydliska.Ozbrojené sily plánujú vycvičiť viac ako 300 príslušníkov aktívnych záloh.konkretizovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.dodala.Vojak v aktívnej zálohe, ktorý absolvuje aspoň 75 percent doby pravidelného cvičenia, získa motivačný príspevok vo výške 600 eur ročne. Tomu, ktorý je zamestnancom, patrí aj pomerná časť hodnostného platu, naturálne náležitosti, náhrady cestovného za cestu z miesta pobytu do miesta pravidelného cvičenia, ako aj náhrada mzdy podľa Zákonníka práce, ktorá sa refunduje zamestnávateľovi.Vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, bude preplatená náhrada príjmu z podnikania za obdobie pravidelného cvičenia. Rezort obrany bude refundovať aj náklady spojené s platením poistného na sociálne poistenie a na verejné zdravotné poistenie za obdobie, počas ktorého sa zamestnanec zúčastňuje na cvičení aktívnych záloh.