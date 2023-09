Do Arménska utieklo už viac ako 70 percent obyvateľov Náhorného Karabachu, nepomohli ani ubezpečenia Azerbajdžanu

Zložili zbrane

Neveria úradom

29.9.2023 (SITA.sk) - Do Arménska ušlo z Náhorného Karabachu už viac ako 70 percent obyvateľstva regiónu. Arménske úrady informovali, že masový exodus etnických Arménov z oblasti pokračuje a k piatkovému ránu opustilo Náhorný Karabach 84 770 ľudí.Región, ktorý je v Azerbajdžane, mal pred začiatkom masového odchodu ľudí okolo 120-tisíc obyvateľov.Arménski utečenci z Náhorného Karabachu prichádzajú do Arménska po minulotýždňovej rýchlej vojenskej operácii Azerbajdžanu, ktorej cieľom bolo úplne získať región späť po troch desaťročiach vlády separatistov.Azerbajdžan sa so separatistickými úradmi dohodol na zložení zbraní a rozpustení separatistickej vlády, zatiaľ čo on umožní „slobodný, dobrovoľný a nerušený pohyb“ obyvateľov Náhorného Karabachu do Arménska.Azerbajdžan sa síce zaviazal rešpektovať práva etnických Arménov v regióne, no väčšina z nich sa rozhodla utiecť, pretože neveria, že azerbajdžanské úrady s nimi budú zaobchádzať spravodlivo a humánne alebo im zaručia jazyk, náboženstvo a kultúru.