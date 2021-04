2.4.2021 - Do barikády pred budovou amerického Kapitolu vo Washingtone v piatok vrazilo auto a zrazilo pritom dvoch policajtov. Vodiča, ktorý následne vystúpil z auta a zrejme mal nôž, postrelili. Všetkých troch zranených previezli do nemocnice.Podľa dostupných informácií je najmenej jeden zo zranených policajtov vo vážnom stave a vodič medzičasom zraneniam podľahol.Budovu Kapitolu následne uzavreli a zamestnancom oznámili, že nikto nesmie vojsť ani vyjsť. Incident sa podľa agentúry AP stal asi 90 metrov od vchodu do budovy na strane Senátu.Pred necelými troma mesiacmi na Kapitol zaútočili podporovatelia bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Nepokoje si vtedy vyžiadali päť mŕtvych.







Zdroj: Webnoviny.sk - Do barikády pred budovou amerického Kapitolu vrazilo auto, zrazilo dvoch policajtov (video)



