Do bieloruského vzdušného priestoru vleteli dva drony Šáhid, jeden prešiel viac ako 300 kilometrov

16.7.2024 (SITA.sk) - Dva ruské drony Šáhid v utorok vleteli do bieloruského vzdušného priestoru, pričom jeden z nich preletel viac ako 300 kilometrov. Uviedla to nezávislá bieloruská monitorovacia skupina Hajun a ukrajinské vzdušné sily.Prvý dron vletel do bieloruského vzdušného priestoru v noci na utorok pri obci Belaja Soroka, ktorá leží na území Polesskej štátnej radiačno-ekologickej rezervácie. O piatej ráno tento dron vstúpil do ukrajinského vzdušného priestoru.Druhý ruský dron sa dostal do bieloruského vzdušného priestoru o 08:40 a o 9:15 vyštartoval z bieloruského vojenského letiska Baranavičy stroj Su-30, aby ho zastavil. Podľa analytikov dron krúžil nad krajinou a celkovo preletel viac ako 300 kilometrov.