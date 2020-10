Do boja s koronavírusom sa zapoja aj vojaci, situácia na Slovensku za posledné dva týždne eskalovala (video)

9.10.2020 -

Armáda bude v lokálnych ohniskách nákazy, kde je enormné množstvo infikovaných, pomáhať pri testovaní obyvateľstva. Využívať budú najmä antigénové testy, ich dodanie predpokladá minister v pondelok a utorok.

Premiér Igor Matovič však upozornil, že tieto testy nie sú plnohodnotnou alternatívou PRC testov. „Ak ich použijeme v tých istých situáciách ako PCR testy, na Slovensku sú schopné zachytiť približne 30 % pozitívnych prípadov, čiže iba troch z desiatich ľudí. Vieme nimi identifikovať tých ľudí, ktorí sú najviac infekční,“ konštatoval.

Reprodukčné číslo sa zvýšilo

Krajčí konštatoval, že situácia na Slovensku za posledné dva týždne eskalovala a pribúdajú rapídne počty infikovaných. Ako ďalej uviedol, reprodukčné číslo má už hodnotu vyššiu ako 1,4 a čas zdvojnásobenia počtu infikovaných na Slovensku je sedem dní.

Minister sa rozhodol požiadať o pomoc vládu a ministra obrany aj z dôvodu, že regionálne úrady verejného zdravotníctva sú na hranici možnosti testovania. Premiér doplnil, že za štvrtok pribudlo o 75 percent viac prípadov oproti rovnakému dňu minulého týždňa. Rekordným číslom je aj počet vykonaných testov, laboratóriá otestovali vo štvrtok viac ako 10-tisíc testov.

Vojaci budú nasadení aj v nemocniciach

Ozbrojené sily SR (OS SR) nasadia do boja s koronavírusom 1 500 vojakov denne, ale ich počet bude závisieť od aktuálnych požiadaviek. Minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že v najbližších dňoch budú vojaci nasadení v 67 nemocniciach.

Ministerstvo obrany bude mať tiež jedného vztyčného dôstojníka, ktorý bude trvale prítomný na rezorte zdravotníctva. „Tak, aby odbor krízového riadenia ministerstva vedel veľmi aktuálne žiadať o konkrétne úlohy tohto človeka a následne to bude komunikované ku generálnemu štábu a ozbrojeným silám,“ povedal Naď.

Video: Tlačová konferencia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vojaci by mali pomáhať pomáhať pri odberoch vzoriek na ochorenie COVID-19 a nasadzovať vlastné odberové tímy, pomáhať by mali aj regionálnym hygienikom pri hľadaní kontaktov nakazených či zaisťovať bezpečnosť a poriadok v okolí nemocníc. „Hovoríme aj so Správou štátnych hmotných rezerv o rozvoze ochranných pomôcok. Hovoríme tiež o nasadzovaní ďalšej techniky,“ uviedol minister obrany.

Naď tiež vyvrátil informácie, že Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok už dosahuje kapacitu pacientov. „Vzhľadom na uvoľňovanie ďalších kapacít, naozaj dokážeme prijať desiatky pacientov aj do ústrednej vojenskej nemocnice. Aktuálne to môže byť okolo 50 až 60 pacientov, ktorí tam môžu ešte prísť,“ dodal Naď s tým, že vytrénovali 150 príslušníkov OS SR ako zdravotníkov. Z toho 50 sú nasadení vo vojenskej nemocnici v Ružomberku.