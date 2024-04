Do Bratislavského kraja poputujú z nových eurofondov ďalšie milióny eur, pripravených bude viacero výziev

Posudzujú návrhy jedenástich výziev

4.4.2024 (SITA.sk) - Z nových eurofondov poputujú ďalšie milióny do Bratislavského kraja. O ich použití bude rozhodovať samotný región. Informovalo o tom ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s tým, že mestá a obce sa môžu zapojiť do viacerých výziev.S komunálnymi lídrami z okresov Malacky a Pezinok sa vo štvrtok v Rohožníku stretol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši Hlas-SD ) a štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák (Hlas-SD).Rezort zároveň informoval, že v Bratislavskom kraji sa realizovalo 1 040 projektov z rôznych operačných programov v hodnote viac ako jedna miliarda eur. V okrese Malacky bolo podporených 153 projektov za takmer 105 miliónov eur.„V rámci dobiehajúceho Integrovaného regionálneho operačného programu to bolo 78 projektov v sume za vyše 35 milióna eur, z toho bolo zrekonštruovaných až 26 materských a základných škôl," priblížilo ministerstvo.Rezort aktuálne posudzuje návrhy 11 výziev v hodnote 541 miliónov eur. Obce a mestá sa v rámci posudzovaných výziev budú môcť zapojiť do výzvy, z ktorej budú podporené projekty zamerané na výstavbu a modernizáciu tratí dráhovej dopravy, obnovu mobilných prostriedkov a vozidiel regionálnej dopravy alebo doplnenie siete centier zdravotnej starostlivosti.„Spolu máme v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme cca 6,3 miliardy eur, z čoho až 1,9 miliardy eur chceme preinvestovať prostredníctvom tzv. Integrovaných územných investícií, kde je výber projektov v rozhodovacej kompetencii samospráv,“ priblížil štátny tajomník Kaliňák.Z už vyhlásených výziev sa obce a mestá z Bratislavského kraja môžu podľa rezortu zapojiť do výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách s alokáciou takmer 69 miliónov eur alebo do výzvy Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva.„Zaviazali sme sa, že nebudeme prijímať žiadne rozhodnutia bez diskusie, preto komunikujeme o všetkých pripravovaných zmenách s vami, miestnymi lídrami. Jednou z najaktuálnejších je nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý minulý týždeň schválila vláda a bude o ňom rokovať Národná rada SR,“ uviedol na stretnutí minister Raši.Šéf rezortu je toho názoru, že spomínaný zákon výrazne „rozviaže starostom a primátorom ruky" a zrýchli realizáciu projektov aj čerpanie eurofondov.