Do Bratislavy zavíta husľový virtuóz Shlomo Mintz

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Do Bratislavy sa chystá izraelský huslista Shlomo Mintz. Do hlavného mesta zavíta v rámci edukačného projektu "Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov" a odohrá aj recitál pre verejnosť. TASR o tom informoval za organizátorov Tomáš Turčan.Jeden z najžiadanejších svetových interpretov klasickej hudby príde podporiť nádejné mladé talenty husľovej hry. Huslista, dirigent a skladateľ Shlomo Mintz sa predstaví 24. októbra v Bratislave pred študentmi aj vlastným recitálom v sprievode izraelského klaviristu Itamara Golana.podčiarkol Turčan.Dvojdňová návšteva Shloma Mintza v slovenskej metropole sa začne vo štvrtok 24. októbra o 19.00 h sólovým recitálom v priestoroch Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici. Na koncerte zaznejú diela Debussyho, Francka, Brahmsa i vlastná tvorba S. Mintza. O deň neskôr (25. 10.) poskytne Mintz vyučovacie hodiny, tzv. "master class", počas ktorých bude svoju techniku a hudobnú interpretáciu s majstrom konzultovať päť talentovaných študentov - huslistov. Kurzy sa budú konať od 9.30 do 13.30 h v koncertnej sále Dvorana na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vstup na majstrovské kurzy bude voľný, organizátori na ne pozývajú všetkých študentov hudby, pedagógov ZUŠ, konzervatórií či vysokých škôl.dodal organizátor siedmeho ročníka majstrovských kurzov Pavel Bogacz z občianskeho združenia Sinfonietta Bratislava.Shlomo Mintz sa narodil v Moskve, v útlom detstve s ním rodičia emigrovali do Izraela. Tam sa jeho talentu chopili uznávaní pedagógovia, ktorí ho nasmerovali k legendárnemu Isaacovi Sternovi. Pod jeho patronátom začal študovať na umeleckej škole Juilliard v New Yorku, kde bol žiakom Dorothy DeLay a už v 18 rokoch absolvoval svoje prvé turné po koncertných sálach Európy. Hosťoval vo filharmonických orchestroch v New Yorku, Philadelphii, Chicagu, Berlíne či vo Viedni. Už v 18 rokoch nastúpil aj na paralelnú profesijnú dráhu dirigenta, dirigoval orchestre ako Royal Philharmonic v Londýne, Israel Philharmonic či NHK Symphony v Japonsku. Dnes 61-ročný umelec sa začal v posledných rokoch venovať aj skladateľskej činnosti.