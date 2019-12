Do budovy, kde sídli kancelária premiéra Muscata, vtrhli aktivisti

Ľudia protestujú pred úradom maltského premiéra vo Vallette 3. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Valletta 9. decembra (TASR) - Skupina približne 40 aktivistov vtrhla v pondelok v maltskej metropole Valletta do budovy, v ktorej sídli kancelária maltského premiéra Josepha Muscata. Požadovala jeho okamžité odstúpenie a vyšetrenie vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej z roku 2017. Informovala o tom agentúra Reuters.Aktivisti zaskočili policajtov a vojakov, keďže do budovy vnikli bočným vchodom - vyzbrojení bubnami, píšťalkami, zástavami a megafónmi. Následne sa posadili na zem a blokovali vchod, pričom hlasnými pokrikmi požadovali, aby sa Muscat okamžite vzdal funkcie. Ten sa v danom čase v budove nenachádzal.Aktivisti počas protestnej akcie do megafónu hovorili, že nejde len o korupciu, ale o "politickú vraždu", a vyzývali na dôkladné vyšetrenie všetkých ľudí zapletených do novinárky.Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog, viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola ostrou kritičkou maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute. Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty. Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Keitha Schembriho, bývalého vplyvného spolupracovníka premiéra Muscata, a exministra cestovného ruchu Konrada Mizziho.Premiéra Muscata, ktorý avizoval, že odstúpi v polovici januára, kritici obviňujú, že marí spravodlivosť, aby chránil svojich politických spojencov a spolupracovníkov.