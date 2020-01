Do čakárne ambulancie lekárky v Myjave prenikol projektil, polícia už vypátrala strelca

aktualizované 29. januára 10:31



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2020 (Webnoviny.sk) -Polícia už pozná meno strelca, ktorý strelil do okna čakárne ambulancie detskej lekárky v Myjave.Ako informovala trenčianska krajská polícia, strela vyšla pravdepodobne z legálne držanej krátkej guľovej zbrane 63-ročného Myjavčana, a to z dôvodu nesprávnej manipulácie so zbraňou.Projektil poranil jednu ženu. Ako dodala polícia, v trestnej veci prebiehajú ďalšie procesné úkony.