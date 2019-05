Do Česka sa z Poľska stále dováža hydinové mäso so salmonelózou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Praha 22. mája (TASR) - Približne od polovice apríla sa doviezlo z Poľska do Česka 16 ton hydinového mäsa so salmonelózou. Podľa českej televízne stanice ČT24 o tom v stredu informoval hovorca Štátnej veterinárnej správy (ŠVS) Petr Vorlíček. Všetko mäso sa pravdepodobne skonzumovalo, lebo výsledky testov dostali veterinári až po dátume jeho spotreby.Správa zverejnila zoznam miest, kam bolo mäso určené. Všetkých dvanásť príjemcov týchto zásielok, medzi ktorými bol napríklad sklad reťazca Albert i jeden z veľkých distribútorov Bidfood, musí odteraz pred uvoľnením ďalších poľských dodávok na trh dať preveriť hydinové mäso na salmonelózu. Prikazuje im to individuálne veterinárne opatrenie, ktoré ŠVS vypísala pre každého príjemcu.Veterinári prakticky každý týždeň informovali o nálezoch poľského mäsa so salmonelózou. Teraz publikovali takéto nálezy za posledný mesiac.Podľa hovorcu reťazca Albert Jiřího Marečka išlo o slovenské kurence, ktoré boli spracované v Poľsku.uviedol hovorca. Firma podľa neho ihneď ukončila s dodávateľom spoluprácu a žiadne hydinové mäso z Poľska už nedováža.Majiteľ mäsiarstva z okresu Opava Vlastimil Šajtar v dôsledku kauzy poľského hydinového mäsa so salmonelózou možno skončí s podnikaním. Má problémy so zabezpečením veterinárnych rozborov.uviedol podnikateľ. V jeho predajni pred časom skončilo 255 kg poľského hydinového mäsa, u ktorého veterinári odhalili salmonelózu. „Ihneď som dostal zákaz dovozu hydinového mäsa z Poľska," dodal Šajtar.Aby mohol mäso predávať, musel by nechať každú dodávku laboratórne preveriť. Rýchla verzia testu trvá jeden deň, ale podľa neho je veľmi drahá. Lacnejší test dostane do troch dní, ale mäso je už nepredajné.uzavrel.