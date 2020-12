Do Česka sa za rodinou nedostanete, cez hranice vás pustia len v nevyhnutnom prípade

Negatívny test je základ

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Občania SR majú povinnosť pred vstupom do Českej republiky vyplniť príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu, pokiaľ sa na nich nevzťahuje výnimka. Od piatka 18. decembra je totiž možné do Česka pricestovať len z nevyhnutných dôvodov.Vzhľadom k obmedzeniu voľného pohybu osôb na území ČR nie je možné pricestovať za účelom návštevy priateľov či rekreácie. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Opatrenie je v platnosti do odvolania.Ako ďalej priblížil rezort diplomacie, cudzinci môžu do Českej republiky pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch. Výnimky majú cestujúci do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov), nevyhnutné cesty za rodinou a cesty k lekárovi.Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskôr do piatich dní po príchode do ČR. Do negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici (najneskôr do siedmich dni) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu platia v prípade pobytu v červenej krajine, ktorý bol v priebehu posledných 14 dní kratší ako 12 hodín, taktiež v prípade cezhraničných pracovníkov, žiakov a študentov zo susedných krajín, ciest do alebo z ČR nepresahujúce 24 hodín a tranzit cez územie ČR, ktorý nepresiahne 12 hodín.Výnimka pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín, u ktorých nie je nutné vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok testu PCR je obmedzená na nasledovné cesty: výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti a pohreby.„Podmienkou pre vstup do ČR z červených krajín EÚ+ je pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Potvrdenie o vyplnení príjazdového formulára a výsledok PCR testu majte pre prípadnú kontrolu po celú dobu pobytu pri sebe,“ upozorňuje MZVEZ SR.Pod červenými krajinami EÚ+ sa myslia krajiny EÚ vrátane krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska, ktoré sú v zmysle aktuálnej platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) považované za krajiny s vysokou mierou pozitivity zaznamenaných prípadov. Slovensko nie je zaradené na zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy od 9. novembra 2020.