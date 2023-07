Do cesty mu vbehla srna, čelnú zrážku jeden z vodičov neprežil a druhý bojuje o život (foto)

Do auta narazila mladá srna

3.7.2023 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje okolnosti tragickej dopravnej nehody v okrese Galanta. Pri čelnej zrážke dvoch vozidiel v pondelok predpoludním prišiel o život 57-ročný vodič, druhý bojuje o život v nemocnici.Podľa prvotných informácií polície išiel 52-ročný vodič čiernej Škody Rapid smerom od Galanty na Čierny Brod. Na rovnom úseku cesty mu do pravej strany auta pravdepodobne narazila mladá srna.Po náraze riadenie strhol do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s autom Škoda Felícia. Vzhľadom na silný náraz jeho 57-ročný vodič vážnym zraneniam na mieste nehody podľahol.Podľa polície odborníci pri strete so zverou odporúčajú ako najlepšiu reakciu prudké brzdenie a držanie volantu v smere jazdy bez snahy o vyhnutie sa zrážke manévrovaním.Najmä v prípade šoférov bez skúseností so zvládaním šmyku a kritických situácií potom hrozí vybehnutie mimo cestu, čo môže mať výrazne horšie následky ako zrážka so zvieraťom.