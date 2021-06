Do Chorvátska v piatok vyrazil prvý autovlak ZSSK a ÖBB, lôžkové vozne boli vypredané, k moru cestovalo aj 22 motoriek a 3 autá

ZSSK spolu s ÖBB vypravili prvý autovlak do Splitu



Vlak do Chorvátska bude premávať dvakrát týždenne počas celého leta



ZSSK vďaka dobre nastavenému modelu spolupráce profituje z každého, nielen slovenského, cestujúceho





21.6.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s ÖBB vypravili v piatok, 18. 6. 2021, nočný vlak do Splitu. Je to prvý z vlakov pravidelného sezónneho spojenia k Jadranu, vďaka ktorému sa cestujúci pohodlne a ekologicky dostanú počas jednej noci do obľúbeného prímorského letoviska. Toto výnimočné spojenie umožňuje zobrať si so sebou do vlaku aj osobné auto, motocykel, či domáceho miláčika. Od leta až do polovice septembra bude nový nočný vlak premávať dvakrát týždenne, v utorok a v piatok na trase Bratislava – Viedeň – Graz – Split. Spiatočná cesta začne v Splite každú stredu a sobotu o 16:48.Komfort na ceste zabezpečujú klimatizované lôžkové a modernizované klimatizované vozne ZSSK. V cestovnom lístku lôžkového vozňa je zahrnutý aj welcome drink a plnohodnotné raňajky. Počas celej prepravy si cestujúci môžu vo vlaku zakúpiť ďalšie občerstvenie a nápoje. Vo večerných hodinách vo vlaku platí nočný kľud od 21:00 do 8:00, preto cestujúcim nič nebráni, aby si dopriali výdatný spánok a začali dovolenku plní energie.hovorí členka predstavenstva ÖBB Personenverkehr-AG Michaela Huber.dopĺňa Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.Jednosmerný lístok je pre záujemcov k dispozícii od 29,90 eur vo vozni na sedenie a od 69,90 eur v pohodlnom lôžkovom vozni. Viac informácií nájdete aj na www.zssk.sk/split/ . Lístky je možné rezervovať a zakúpiť online v ÖBB Ticketshop na https://tickets.oebb.at/ alebo v pokladniciach ZSSK www.zssk.sk/zoznam-pokladnic-s-kvc/ Informačný servis