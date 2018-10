DO CIEST PRVEJ TRIEDY MÁ ÍSŤ NAJBLIŽŠIE ŠTYRI ROKY NAVYŠE 200 MIL. EUR

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 15. októbra (TASR) - Do ciest prvej triedy by sa mala od roku 2019 najbližšie štyri roky nasmerovať "špeciálna injekcia" vo výške 200 miliónov eur. Teda 50 miliónov eur každý rok. Počas pondelkového kontrolného dňa na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).Zároveň avizoval, že sa bude musieť nájsť automatický systém na financovanie opráv a údržby ciest prvej triedy.