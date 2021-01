Do členov Saganovho tímu vrazilo pri tréningu auto, najhoršie dopadol Wilco Kelderman

Pridali si polhodinku

Tretí na Giro d'Italia

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Wilco Kelderman si zrejme inak predstavoval začiatok svojho angažmánu v tíme Bora-Hansgrohe. Dvadsaťdeväťročný Holanďan dopadol najhoršie zo 7-člennej tréningovej skupiny, do ktorej v severnom Taliansku v sobotu narazilo auto.Podľa oficiálneho vyjadrenia tímu má Kelderman zlomený stavec v chrbtici a aj otras mozgu.Z pôvodnej sedmičky cyklistov museli do nemocnice traja, ďalší štyria zostali ľahko zranení a zamierili do tímového hotela."Do nemocnice išli aj Rüdiger Selig a Andreas Schillinger. Andreas utrpel zlomeniny stavcov v krčnej a hrudnej chrbtici. U oboch jazdcov sa zameriavame na konzervatívnu liečbu. Rudi tiež utrpel otras mozgu, ale nemá zlomeniny," informoval tím bratov Saganovcov na svojom webe.V skupine, ktorá si pridala polhodinku v tréningu, boli aj Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann a Michael Schwarzmann.Ide Schelling mal byť tiež v tejto partii, ale nakoniec si to rozmyslel a zaradil sa k tým, čo odišli do hotela. Vyhol sa tým zrážke s autom."Asi mám malého anjela na svojich pleciach, keďže som sa rozhodol nepridať si polhodinku navyše. Doparoma, toto je koniec nášho tréningového kempu. Dúfam, že všetci jazdci budú v poriadku," komentoval Ide Schelling, cituje ho aj špecializovaný portál CyclingNews.Kelderman je len od začiatku tohto roka členom Bora-Hansgrohe, predtým bol súčasťou tímu Sunweb. V jeho drese vybojoval celkové tretie miesto na Giro d'Italia.V družstve z Horného Bavorska by mal byť súčasťou zostavy, ktorá tento rok pocestuje na Tour de France, dokonca by mal byť lídrom pre celkové poradie.