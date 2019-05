Do ďalšej voľby kandidátov na ÚS sa zatiaľ prihlásili šiesti uchádzači

Na archívnej snímke poslanci NR SR počas hlasovania o kandidátoch na ústavných sudcov. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. mája (TASR) - Do ďalšej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorá má byť na júnovej schôdzi Národnej rady (NR) SR, sa zatiaľ prihlásili šiesti uchádzači. TASR to potvrdili z ústavnoprávneho parlamentného výboru. Termín na prihlášky uplynie 30. mája o 12.00 h.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sa nazdáva, že kandidátov zrejme odrádza to, akým spôsobom sa obsadzovanie voľných miest na Ústavnom súde SR naťahuje. Zároveň si však myslí, že k šestici prihlásených ešte ďalší pribudnú. Nesúhlasí, že by Slovensko nemalo dosť kvalitných kandidátov.vyhlásil.Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov na sudcov ÚS SR bude na júnovej schôdzi, ktorá sa začne 18. júna. Kandidátov má opäť vypočuť ústavnoprávny výbor na verejnom híringu.Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet kandidátov. Na Ústavnom súde sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal dodať prezidentovi 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vybrať deviatich nových sudcov.Nateraz poslal parlament Andrejovi Kiskovi spolu 12 kandidátov. Prezident dosiaľ vymenoval troch nových sudcov, a tak je na Ústavnom súde aktuálne sedem sudcov z celkového počtu 13. Predsedom je Ivan Fiačan. Prezident avizoval, že ďalších sudcov vymenuje, až keď poslanci doplnia potrebný počet kandidátov tak, ako to od nich vyžaduje ústava.