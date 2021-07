Do dejiska letnej olympiády prichádzajú prví športovci, niektorí majú pozitívne testy na koronavírus

Ostatní testami prešli

O divákoch ešte nerozhodli

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Tri týždne pred začiatkom Hier XXII. olympiády v Tokiu (23. 7. - 8. 8.) prichádzajú do Japonska prví športovci a objavujú sa aj prvé prípady pozitívne testovaných na koronavírus.V nedeľu museli na letisku Haneda v Tokiu izolovať srbského veslára, ktorý neprešiel vstupnými testami na ochorenie COVID-19 po prílete do Japonska. Informovala o tom agentúra Kjódó s odvolaním sa na Japonské ministerstvo zdravotníctva."Zostávajúci štyria členovia tímu, ktorí pricestovali s pozitívnym športovcom, boli spoločne umiestnení neďaleko letiska. Pôvodne mali cestovať do mesta Nanto v strednom Japonsku, kde mali absolvovať tréningový kemp. Pravdepodobne ho zrušia," uviedol japonský zdroj pre AP.Aktuálny prípad sa vyskytol niekoľko dní po tom, čo koronavírus odhalili aj u dvoch členov olympijskej výpravy Ugandy, ktorá pricestovala do Japonska ešte na konci júna.V tomto prípade však zostávajúcim členom tímu po absolvovaní testov s negatívnym výsledkom dovolili vycestovať na miesto tréningového kempu.Šéfka organizačného výboru OH 2020 Seiko Hašimotová uviedla, že do Tokia už pricestovalo prvých 500 športovcov a okrem spomenutých prípadov všetci prešli testami na koronavírus.Celkovo sa ráta s účasťou 11-tisíc olympionikov a ďalších 4400 športovcov, ktorí sa zúčastnia na paralympijských hrách v Tokiu. K tomu treba prirátať stovky trénerov, funkcionárov, rozhodcov a zástupcov médií.Japonci zatiaľ nerozhodli o účasti domácich fanúšikov na športoviskách, resp. ich obmedzenom počte. Stať by sa tak malo v najbližších dňoch.Pôvodná informácia o zaplnení športovísk do kapacity 50% a maximálneho počtu 10-tisíc ľudí na jednom mieste už neplatí vzhľadom na stúpajúcu krivku pozitívnych prípadov koronavírusu v japonskej metropole.