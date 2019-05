Do detskej nemocnice v Banskej Bystrici pribudlo 78 nových lôžok

ilustračné foto Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici disponuje novými 78 lôžkami, ktoré v rámci zlepšovania podmienok v našom zdravotníctve dostala v uplynulých dňoch vďaka ministerstvu zdravotníctva. TASR o tom informovala Jana Petríková, referentka pre marketing DFNsP s tým, že vo viacerých nemocniciach je to masívna obnova lôžok po mnohých rokoch a bežný poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti by sa k takej obnove lôžok nemal šancu dostať.Podľa nej nové lôžka znamenajú predovšetkým komfortnejšiu liečbu pre pacientov, ich bezpečnosť, no zlepšia sa tým tiež podmienky na prácu zdravotníckych pracovníkov.zdôraznila Petríková.Podľa jej ďalších slov svojou funkcionalitou spĺňajú predpoklady náročnej manipulácie s pacientom, resuscitačnej aj intenzívnej starostlivosti o pacienta. Na ostatných oddeleniach sa nachádzajú plne elektricky ovládateľné lôžka so sofistikovanými funkciami a nadštandardnými vlastnosťami ako nastaviteľnosť výšky ložnej plochy či polohovanie pacienta. Ich súčasťou sú kvalitné matrace, pohyblivé bočnice a ďalšie príslušenstvo, napríklad infúzne stojany. Postele sú v jemných pastelových farbách a jednoznačne vytvárajú úplne iný pohľad a dojem z nemocničnej izby.dodala Petríková.