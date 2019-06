Do Divadelnej kvapky krvi sa tento rok zapojilo 311 darcov

Nestihli ste?

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) - Počas uplynulého týždňa sa v rámci Divadelnej kvapky krvi v ôsmich slovenských divadlách podarilo získať 140 litrov krvi. Prostredníctvom tohto projektu sa snaží Kaufland spolu so Slovenským Červeným krížom každoročne upozorniť na dôležitosť darcovstva.Spôsob, ako nahradiť krv, zatiaľ neexistuje, existuje však spôsob, ako zachrániť ľudský život pomocou tej svojej. Ku Slovenskému Červenému krížu (SČK), pre ktorý je téma darcovstva krvi poslaním, sa preto pripojil Kaufland a spoločne pripravili ďalší, v poradí už šiesty ročník projektu Divadelná kvapka krvi. Osem slovenských divadiel otvorilo svoje brány a privítalo 311 dobrovoľných darcov, z toho 83 darovalo po prvý raz. Podľa prepočtov odborníkov každý odber krvi dokáže zachrániť až štyri ľudské životy, preto vďaka jedinému týždňu darovania krvi v divadlách je možné zachrániť približne 1244 životov.Divadelná kvapka krvi sa tento rok konala od 10. do 14. júna. Podujatie je každoročne spojené so 14. júnom, na ktorý pripadá Svetový deň darcov krvi. "Divadelná kvapka krvi sa stáva stabilným projektom, o ktorý prejavuje záujem čoraz viac ľudí. Naším cieľom nie je trhať rekordy v počte darcov počas jedného projektu, ale upriamiť pozornosť ľudí na potrebu pravidelného darovania krvi počas celého roka. Divadelná kvapka krvi k tomu výrazne prispieva," zdôraznila Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.Neustála mobilizácia stálych, ale aj nových darcov je preto nevyhnutnosťou. Tento rok prišli stovky darcov, ktorí sa rozhodli podstúpiť chvíľku bolesti a darovať krv. "Ja sa celý život bojím ihiel a injekcií. Ale ten strach sa dá prekonať, pretože ho prevýši výborný pocit z toho, že niekomu pomôžete," vysvetlila moderátorka Aneta Sedlmair Parišková, ktorá je zároveň už 5 rokov ambasádorkou Slovenského Červeného kríža pre darcovstvo. Tento názor zastáva aj herečka Karin Haydu, ktorá darovala krv už po šiesty raz. "Krv je jedna z mála vecí na svete, ktoré sa nedajú kúpiť, a preto je toto minimum, čo môžem ja urobiť," povedala.Pomôcť v rámci Divadelnej kvapky krvi prišla aj Mária Hegedüšová z Veľkého Lapáša, ktorá je predsedníčkou územného spolku SČK v Nitre. Sama počas projektu v Nitre darovala krv a išlo už o jej osemdesiate darovanie krvi, za čo získa najvyššie ocenenie – Medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického. "V Svetový deň darcov krvi som tiež chcela prispieť, aby som pomohla. Je to o pocite, môžete pomôcť druhým, ktorých ani nepoznáte, no týmto činom im môžete prinavrátiť zdravie," vyhlásila darkyňa, ktorá už chodí darovať krv štyridsať rokov a k darovaniu vedie aj všetkých členov rodiny. Jej dcéra aj manžel sú už držiteľmi Zlatej Janského plakety.Prišiel aj učiteľ telesnej výchovy Ivan Nagy z nitrianskej Súkromnej strednej školy polytechnickej, ktorý sprevádzal svojich študentov počas vyučovania ako dozor. A nie je to po prvý raz. "Vedieme študentov k tomu, aby robili niečo dobré. Sú úplne perfektní, všetci chcú darovať. Neberú to tak, že sa ulejú alebo majú deň voľna. Robia to s radosťou a hlásia sa sami iniciatívne, pretože vedia, že pomáhajú. Dosť z nich má motiváciu v rodičoch, ktorí ich vedú k darcovstvu," dodal pedagóg, ktorý sa v tejto téme sám mimoriadne angažuje.Na Divadelnej kvapke krvi sa zúčastnili aj zamestnanci spoločnosti Kaufland. "Tento rok prišlo darovať krv až 109 mojich kolegov a som rada, že sa ich počet z roka na rok zvyšuje. Veď nikdy nevieme, kedy krv budeme potrebovať my sami," vyjadrila sa Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Každý z nich mal svoju individuálnu motiváciu. "Mám desaťročného syna, ktorý má chorobu krvi. Keď bol malý, potreboval krv on, tak hádam tou svojou kvapkou krvi viem zase ja pomôcť niekomu inému," vyhlásila Mária Druso z centrály Kauflandu. "Bola som trochu v strese ako prvodarca, či vôbec môžem darovať, ale bolo to v pohode. Je to výborné, lebo táto krv pomôže našej známej," vyhlásila prvodarkyňa Lívia Harnadnová z Púchova, ktorá prišla spolu s 15 ďalšími kolegami darovať na meno ich stálej zákazníčky.Ak ste sa nestihli, alebo nemohli zúčastniť na Divadelnej kvapke krvi, tak vedzte, že krv môžete darovať prostredníctvom odberových miest Národnej transfúznej služby a hematologicko-transfúznych oddelení nemocníc, ale aj mobilných odberov, ktoré sa pravidelne konajú po celom území Slovenska. Viac informácií nájdete na webe Slovenského Červeného kríža alebo priamo na stránkach Národnej transfúznej služby SR Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia privátna značka (2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejší predajca potravín (2018), Zodpovedný predajca (2016), Top Employer Slovensko 2019 a Najzamestnávateľ 2018 v kategórii Obchod a služby. Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk