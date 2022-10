Do domu šéfky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej sa vlámal útočník s kladivom a zbil jej manžela

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej napadol a ťažko zbil útočník s kladivom, ktorý sa vlámal do ich domu v San Franciscu. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na ľudí oboznámených so situáciou.Osemdesiatdvaročný Paul Pelosi podľa nich utrpel traumu z tupého úderu na hlave a tele a liečia ho pre modriny, silné opuchy a iné zranenia. Hovorca Pelosiovej Drew Hammill uviedol, že by sa mal úplne zotaviť.Útočník je vo väzbe a motív jeho útoku je predmetom vyšetrovania, povedal hovorca. Podľa nemenovaných zdrojov AP sa podozrivý konkrétne zameral na dom Pelosiovcov.