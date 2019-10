Do Dunajskej Stredy by mal každý týždeň smerovať nákladný vlak z Číny

Na archívnej snímke nákladný vlak z Číny. Foto: FOTO TASR - Marko Erd Foto: FOTO TASR - Marko Erd

Bratislava 3. októbra (TASR) – Do terminálu spoločnosti Metrans v Dunajskej Strede vo štvrtok dorazil prvý ucelený nákladný vlak z čínskeho mesta Xian. Jeho cesta na Slovensko s celkovo 44 naloženými kontajnermi trvala 14 dní. Ak sa prevádzka vlaku osvedčí, na Slovensko by mal smerovať pravidelne každý týždeň, informovala o tom hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká.povedal minister dopravy Árpád Érsek.Ucelený vlak s kontajnermi prešiel na Slovensko cez Kazachstan, Rusko a Ukrajinu. Ešte predtým bola nevyhnutná ich prekládka medzi širokým a európskym železničným rozchodom v termináli kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá. Ide o významný bod celej tranzitnej trasy. Terminál patriaci ZSSK CARGO s dvomi portálovými žeriavmi má prekládkovú kapacitu do 200.000 kontajnerov ročne. Od roku 2010 bolo v TKD Dobrá preložených 329 ucelených vlakov s kontajnermi prepravených medzi Čínou a Európskou úniou.Veľká časť nákladu je distribuovaná v okolí 150 kilometrov od terminálu v Dunajskej Strede. Tovar smeruje k zákazníkom do Česka, Maďarska, Rakúska a na Slovensko.