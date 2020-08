Do Egypta sa od 1. septembra bude dať cestovať len s negatívnym testom na COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Do Egypta bude možné od 1. septembra cestovať len s negatívnym testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) na svojej oficiálnej webovej stránke.Predloženie negatívneho PCR-testu je povinné aj pre osoby prichádzajúce do Egypta priamo do letovísk Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh a Marsa Alam.Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do šesť rokov a osoby, ktoré prechádzajú krajinou.Ministerstvo taktiež slovenským občanom odporúča, že v urgentných prípadoch môžu volať na pohotovostné číslo Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Káhire: +201000060968 alebo na telefónne číslo stálej diplomatickej služby MZVaEZ: +421 2 59785978.„Zároveň môžu slovenskí občania v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke rezortu diplomacie alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka," dodalo ministerstvo.