Do enklávy Melilla preniklo cez hraničný plot s Marokom 200 migrantov

Africkí migranti sa pokúšajú dostať do španielskej enklávy Melilla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 21. októbra (TASR) - Veľkej skupine migrantov z Afriky sa v nedeľu podarilo prekonať vysoký plot na hraniciach Maroka so španielskou enklávou Melilla a preniknúť na územie Španielska. Španielske úrady súčasne informovali o smrti jedného z migrantov, ktorý zrejme podľahol infarktu. Presné príčiny jeho smrti budú známe po pitve, ktorú španielske úrady nariadili.Traja ďalší migranti utrpeli zranenia, keď sa asi 300 ľudí zo subsaharskej Afriky naraz pokúsilo vyšplhať na vysoký hraničný plot, dodali španielske zdroje. Španielske úrady spresnili, že prienik na španielske územie sa podaril asi 200 osobám.Španielsko tento rok zaznamenalo prudký nárast počtu migrantov, ktorí sa snažia dostať do EÚ buď cez dve jeho severoafrické enklávy - Ceutu a Melillu, alebo plavbou na malých člnoch cez Stredozemné more.