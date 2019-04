Do EP mieri ďalší potomok talianskeho diktátora Benita Mussoliniho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. apríla (TASR) - S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. až 26. mája, zverejňujú politické strany a hnutia z členských krajín EÚ mená svojich kandidátov a kandidátok, ktorých by chceli vidieť v budúcom zložení europarlamentu. Jedným z nich by mohol byť Caio Giulio Cesare Mussolini, pravnuk talianskeho fašistického lídra Benita Mussoliniho, uviedla tlačová agentúra AFP.Podľa AFP prejavila záujem o bývalého dôstojníka na ponorke vo veku 50 rokov menšia ultrapravicová strana Bratia Talianska (Fratelli d'Italia; FdI). Europoslanci tejto strany sú v súčasnom zložení europarlamentu členmi politickej frakcie konzervatívcov a reformistov (ECR).uviedol Mussolliniho pravnuk v rozhovore, ktorý bol uverejnený v utorok v talianskom denníku Il Messaggero.Caio Giulio Cesare Mussolini sa po prechode do civilu dal na podnikanie a v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Tvrdí, že sa nikdy nezaoberal politikou, hoci politiku "dýchal" po celý svoj život.Nebol by však prvým z potomkov Benita Mussoliniho, ktorí formovali európsku politiku hlasovaním v Európskom parlamente. Caio Giulio Cesare Mussolini je syn bratranca Alessandry Mussoliniovej, vnučky bývalého diktátora, ktorá je členkou Európskeho parlamentu od roku 2014 a ako nezávislá pôsobí vo frakcii európskych ľudovcov (EPP). Pred vstupom do EP bola senátorkou a poslankyňou v mestskej samospráve Ríma.Caio Giulio Cesare Mussolini, ktorý sa narodil v Argentíne, tvrdí, že si ho strana nevybrala na kandidátku pre známe priezvisko, ale skôr vďaka jeho menu (verzia starorímskeho panovníka Gaia Iulia Caesara) a preto, že má zmysel pre povinnosť a skúsenosti na medzinárodnej úrovni.V Štrasburgu, kde sa dvanásťkrát do roka koná plenárne zasadnutie EP, chce zakaždým hlasovať v súlade s národnými záujmami Talianska a rešpektovať tak doterajšiu politickú líniu strany Bratia Talianska.