Do Európskeho týždňa mobility sa zapoja viacerí dopravcovia

Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: Ilustračné foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 15. septembra (TASR) - Viacerí vlakoví a autobusoví dopravcovia podporujú Európsky týždeň mobility, ktorý bude prebiehať od 16. do 22. septembra. Chcú tak motivovať ľudí, aby namiesto cesty autom využili na presun napríklad verejnú dopravu, alebo aj nemotorizované formy prepravy. Kampaň však popularizuje aj nové, napríklad zdieľané formy dopravy.Heslom aktuálneho ročníka je. Jeho zámerom je podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy, ktorými sa dá presúvať efektívne.Do akcie sa zapájajú napríklad aj autobusoví dopravcovia združení vo Zväze autobusovej dopravy (ZAD).opísal prezident ZAD Peter Sádovský.Iba tak je podľa neho možné bojovať s nadmerným hlukom, problematickým parkovaním či znečisťovaním ovzdušia, ktoré spôsobuje individuálny automobilizmus.Týždeň mobility podporuje aj štátny vlakový dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Podľa hovorcu firmy Tomáša Kováča napríklad auto, ktoré prejde vzdialenosť 58 kilometrov, vyprodukuje desať kilogramov oxidu uhličitého. Ide pritom o vzdialenosť, aká je na trase z Bratislavy do Trnavy.dodal Kováč.Aj počas Európskeho týždňa mobility chce preto dopravca upozorniť na možnosť ekologickej, ale aj ekonomickej alternatívy, ktorú predstavuje jazda vlakom.dodal generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.Do akcie sa zapojí aj súkromný dopravca RegioJet. Konkrétne vlakovou dopravou na trase medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom.uviedol hovorca spoločnosti Martin Žarnovický.Dopravcovia sa do Európskeho týždňa mobility zapájajú napríklad zľavami na cestovnom či cestovaním zadarmo.